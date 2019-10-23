Медики пожаловались главе Алтайского края на «бесконтрольность и беспорядки» в районной больнице
Работники Ключевской районной больницы имени И. И. Антоновича написали открытое письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко и главе регионального минздрава Дмитрию Попову. В обращении они пожаловались на нехватку кадров, низкие зарплаты и некачественную работу главврача.
«Одна из главных проблем – нехватка кадров. В настоящее время уволились невропатолог и анестезиолог, — пишут медики в обращении, полный текст которого опубликован на сайте краевого отделения КПРФ. — Если уволится второй из оставшихся анестезиологов, то проведение хирургических операций будет невозможным. А это значит, что хирургическое и реанимационное отделения могут быть закрыты. Из-за отсутствия врачей в настоящее время идет речь о закрытии фтизиатрического и дермато-венерологического кабинетов. Детским врачам предлагается совмещать выполнение обязанностей невропатолога, лора и других специалистов. И это без лицензии и прохождения специализированной подготовки».
Также медики жалуются на низкую обеспеченность медицинскими препаратами, нарушения трудовых прав, равнодушие сотрудников больничной бухгалтерии и бездействие главврача.
В конце сентября мы обратились с письмом в министерство здравоохранения края, в котором просили назначить главврачом больницы хирурга Константина Олеговича Алейникова. Письменного ответа на наше обращение не последовало. Устный отказ работниками министерства был мотивирован тем, что невозможно совмещать должности хирурга и главврача. Мы понимаем, что сложно совмещать эти должности. Но другого выхода в сложившейся ситуации у нас нет, — подытоживают сотрудники больницы.
Издание «Сибирь.Реалии» пишет, что жители Ключевского района пытались привлечь внимание властей к проблемам больницы с помощью митингов и пикетов. Так, в 2017 году на митинг вышли около 300 жителей райцентра. После этого проводилось несколько пикетов, последний был в сентябре этого года.
После того как письмо медиков было опубликовано, глава Алтайского края объявил о проведении проверки в Ключевской районной больнице.
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