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23 октября,
2019
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Новости

Медики пожаловались главе Алтайского края на «бесконтрольность и беспорядки» в районной больнице

Роман Чертовских
Роман Чертовских
1 час назад

Работники Ключевской районной больницы имени И. И. Антоновича написали открытое письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко и главе регионального минздрава Дмитрию Попову. В обращении они пожаловались на нехватку кадров, низкие зарплаты и некачественную работу главврача.

Митинг жителей Ключевского района
Митинг жителей Ключевского района
Фото: Сибирь.Реалии/Татьяна Наймушина

«Одна из главных проблем – нехватка кадров. В настоящее время уволились невропатолог и анестезиолог, — пишут медики в обращении, полный текст которого опубликован на сайте краевого отделения КПРФ. — Если уволится второй из оставшихся анестезиологов, то проведение хирургических операций будет невозможным. А это значит, что хирургическое и реанимационное отделения могут быть закрыты. Из-за отсутствия врачей в настоящее время идет речь о закрытии фтизиатрического и дермато-венерологического кабинетов. Детским врачам предлагается совмещать выполнение обязанностей невропатолога, лора и других специалистов. И это без лицензии и прохождения специализированной подготовки».


Также медики жалуются на низкую обеспеченность медицинскими препаратами, нарушения трудовых прав, равнодушие сотрудников больничной бухгалтерии и бездействие главврача.

В конце сентября мы обратились с письмом в министерство здравоохранения края, в котором просили назначить главврачом больницы хирурга Константина Олеговича Алейникова. Письменного ответа на наше обращение не последовало. Устный отказ работниками министерства был мотивирован тем, что невозможно совмещать должности хирурга и главврача. Мы понимаем, что сложно совмещать эти должности. Но другого выхода в сложившейся ситуации у нас нет, — подытоживают сотрудники больницы. 

Издание «Сибирь.Реалии» пишет, что жители Ключевского района пытались привлечь внимание властей к проблемам больницы с помощью митингов и пикетов. Так, в 2017 году на митинг вышли около 300 жителей райцентра. После этого проводилось несколько пикетов, последний был в сентябре этого года.


После того как письмо медиков было опубликовано, глава Алтайского края объявил о проведении проверки в Ключевской районной больнице. 

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