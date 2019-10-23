Медики пожаловались главе Алтайского края на «бесконтрольность и беспорядки» в районной больнице

Работники Ключевской районной больницы имени И. И. Антоновича написали открытое письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко и главе регионального минздрава Дмитрию Попову. В обращении они пожаловались на нехватку кадров, низкие зарплаты и некачественную работу главврача.

«Одна из главных проблем – нехватка кадров. В настоящее время уволились невропатолог и анестезиолог, — пишут медики в обращении, полный текст которого опубликован на сайте краевого отделения КПРФ. — Если уволится второй из оставшихся анестезиологов, то проведение хирургических операций будет невозможным. А это значит, что хирургическое и реанимационное отделения могут быть закрыты. Из-за отсутствия врачей в настоящее время идет речь о закрытии фтизиатрического и дермато-венерологического кабинетов. Детским врачам предлагается совмещать выполнение обязанностей невропатолога, лора и других специалистов. И это без лицензии и прохождения специализированной подготовки».





Также медики жалуются на низкую обеспеченность медицинскими препаратами, нарушения трудовых прав, равнодушие сотрудников больничной бухгалтерии и бездействие главврача.