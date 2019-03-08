Врачи нашли нарушения слуха у 98 из 159 обследовавшихся томичей

159 томичей прошли бесплатную проверку слуха, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Томской области. У 98 обследовавшихся, в том числе у 10 детей, врачи обнаружили нарушения.





«У детей выявлены нарушения слуха, которые чаще всего возникают на фоне течения острого отита или аденоидита, - цитирует пресс-служба облздрава специалиста-сурдолога Юлию Хандажапову. - В таких ситуациях адекватное лечение приводит к полному выздоровлению».





Пациентам с выявленными нарушения слуха врачи порекомендовали дальнейшее наблюдение у профильных специалистов в медучреждениях города.





Бесплатный аудилогический скрининг прошел второго марта в рамках Всемирного дня слуха. Медосмотр можно было пройти на базе медсанчасти №2, городской клинической больницы № 3 имени Б.И. Альперовича и сурдологического центра областной детской больницы.