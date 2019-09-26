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26 сентября,
2019
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«Врачи без границ» расскажут томичам о своей работе

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске состоится информационная встреча с членами организации «Врачи без границ». Там томичам расскажут о работе организации и вакансиях.

«Врачи без границ» расскажут томичам о своей работе

«В международной медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ» работают более 40 тысяч специалистов, чтобы помогать наиболее нуждающимся людям более чем в 70 странах мира, — говорится в сообщении. — И это не только врачи! Для того чтобы спасать человеческие жизни, помимо врачей разных специальностей, нужны финансисты, инженеры, автомеханики, логисты и многие другие».


На встрече также можно будет послушать рассказы о работе в проектах «Врачей без границ» как медицинских, так и немедицинских специалистов. Встреча пройдет 4 октября в коворкинге СибГМУ по адресу: Московский тракт, 2, строение 7. Количество участников ограничено, поэтому необходимо зарегистрироваться заранее тут.

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