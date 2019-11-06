Врач скорой помощи был избит во время выезда

Это случилось в Северске 3 ноября, но официальной информации о данном происшествии не поступало.





3 ноября бригада скорой помощи в 13.45 выехала на вызов по адресу пр. Коммунистический, 83, где был обнаружен мужчина без признаков жизни. Врач и фельдшеры констатировали «биологическую смерть», после чего сели в служебный автомобиль и стали дожидаться приезда полиции.





Через некоторое время во дворе появились два молодых человека, один из которых, как выяснилось позже, оказался сыном покойного. Он начал кричать и требовать, чтобы умершему оказали помощь. Врач вышел из машины и попытался успокоить молодого человека. После чего тот полез в драку и нанес несколько ударов врачу кулаками и ногами. После того как врач и фельдшер сели в машину скорой помощи и машина попыталась уехать, молодой человек начал наносить удары уже по корпусу автомобиля.





Как сообщил ТВ2 водитель бригады скорой помощи, выезжавший на вызов, сейчас врач находится на больничном с сотрясением головного мозга.





После того как полиция приехала по адресу, бригада скорой помощи, ожидавшая неподалеку, вернулась. Молодые люди начали угрожать убийством сотрудникам скорой помощи уже при полицейских. Один из них подбежал к машине и продолжил наносить по ней удары. При этом, по заявлению бригады скорой помощи, сотрудники полиции никаких мер к молодому человеку не предпринимали.





Сейчас бригада скорой помощи написала заявление в полицию. Есть информация, что от нападавших продолжают поступать угрозы в адрес сотрудников больницы.