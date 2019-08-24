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24 августа,
2019
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Новости

Впервые на «Празднике топора» открылся фестиваль гармонистов. Фото

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На международном фестивале народных ремесел «Праздник топора» играют гармонисты из Франции и 13 регионов России, в том числе заслуженный артист РФ Валерий Семин. До конца фестиваля около 20 музыкантов  будут создавать праздничную атмосферу на всех конкурсных площадках.

Впервые на «Празднике топора» открылся фестиваль гармонистов. Фото
Фото: Татьяна Бемлер

Организаторы фестиваля отметили, что гармонисты на фестивале исполняют русские народные, советские песни, музыку из кинофильмов и мультфильмов.

Сергей Маслов — гармонист из Асиновского района
Сергей Маслов — гармонист из Асиновского района
Фото: Татьяна Бемлер

Сергей Маслов играет на баяне еще со второго класса школы, около 40 лет.  Гармонист приехал на фестиваль из Асиновского района Томской области.


«На баяне можно сыграть любое произведение. На фестивале мы помогаем создавать веселую атмосферу. Среди нас — любители. Молодых гармонистов совсем мало. Поэтому государству нужно уделять внимание народному творчеству», — рассказал Сергей Маслов.

Впервые на «Празднике топора» открылся фестиваль гармонистов. Фото

Напомним, международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» проходит в селе Зоркальцево.  В 2019 году в нем принимают участие около 226 мастеров из 30 стран мира и 37 регионов России. Среди них скульпторы по дереву, резчики по бересте, кузнецы и керамисты.


Мастера уже приступили к созданию конкурсных работ. Срок, в который скульптуры должны быть готовы — 25 августа. Как работают мастера и что они рассказывают о своих работах — в нашем материале. С подробной программой фестиваля можно познакомиться на сайте праздника. 

Впервые на «Празднике топора» открылся фестиваль гармонистов. Фото
Фото: Татьяна Бемлер
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