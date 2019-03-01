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01 марта,
2019
Новости

Возбуждены уголовные дела из-за хищения денег к Универсиаде

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Полиция возбудила уголовные дела о хищении бюджетных средств при подготовке к Универсиаде в Красноярске.

«Для защиты бюджетных ассигнований, выделяемых на важнейшие инфраструктурные проекты и федеральные целевые программы, организован мониторинг деятельности аукционных комиссий. Возбужден ряд уголовных дел по фактам хищений средств, направленных на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу и Всемирной зимней Универсиады в Красноярске», — цитирует главу МВД Владимира Колокольцева агентство ТАСС.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец объявила, что на подготовку Красноярска к Играм ушло больше 80 миллиардов. По данным чиновницы, 50 миллиардов в подготовку города к соревнованиям вложил федеральный бюджет, остальное — бюджет Красноярского края. На эти деньги в Красноярске построили 13 объектов инфраструктуры и 21 спортивный объект.


Однако регион не смог вовремя сдать новый хирургический корпус краевой больницы, который должны были завершить к началу Игр, а сама подготовка сопровождалась скандалами. Жители города жаловались, что в снег втыкают уже срубленные елки, людям раздали специальный бездымный уголь, а  сотрудников учреждений культуры обязали лайкать посты про Универсиаду в социальных сетях.

Универсиада в Красноярске пройдет 2−12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

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