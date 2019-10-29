Война сеток: в Томске начали убирать сетки «Чистый мир»
Сетки для раздельного сбора мусора, принадлежащее компании «Чистый мир», стали вывозить с контейнерных площадок. В настоящее время вывезены по меньшей мере десять сеток. На их месте устанавливают контейнеры «Спецавтохозяйства». Томичи запустили петицию в поддержку «Чистого мира».
«Обратите внимание, бутылку «Деревенского молочка», которую также обслуживал «Чистый мир», о чем САХ, возможно, не догадывается, оставили на месте. Вывезли только наши желтые и зеленые сетки, которые стояли вне контейнерной площадки», — комментируют запись вывоза сеток в «Чистом мире».
САХ — региональный оператор по обращению с мусором в Томске и в Томском районе. Ранее компания попросила убрать сетки для раздельного сбора мусора, которые принадлежат компании «Чистый мир», так как считает, что ее деятельность нарушает законодательство. В «Чистом мире» считают, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе.
Как сообщила и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Мочалова, обязанность по организации раздельного накопления мусора закреплена за региональными операторами по обращению с ТКО законодательно.
«Поэтому деятельность «Спецавтохозяйства» по расстановке собственных емкостей для сбора мусора, как и требование — убрать с обслуживаемой территории сетки других коммерческих организаций, не противоречит правовым нормам, — пояснила Татьяна Мочалова. — Однако региональный оператор готов рассмотреть предложения по организации совместной деятельности от возможных субподрядчиков».
В компании «Чистый мир» говорят, что еще летом направили в САХ договор субподряда. Однако руководство «Спецавтохозяйства» отказалось его подписывать без объяснения причин.
Сейчас «Спецавтохозяйство» до конца недели планирует установить 300 сеток. По данным представителя регоператора Михаила Курилова, емкости закуплены по договору с компанией-переработчиком вторсырья за счет внебюджетных средств. Досортировка мусора после извлечения из контейнеров будет осуществляться на заводе в Северске, затем сырье отправят на переработку за пределы региона. Такая схема будет действовать в регионе до ввода в эксплуатацию собственных мусороперерабатывающих мощностей. Первый объект должен появиться в Томске в 2021 году.
В свою очередь, мэр Томска Иван Кляйн поручил организовать раздельный сбор и вывоз мусора. Также по словам Кляйна необходимо провести инвентаризацию муниципальных контейнерных площадок, определить потребность в установке дополнительного количества емкостей или вообще пересмотреть места размещения площадок.
«В начале этого года мы уже инспектировали контейнерные площадки на муниципальной земле, рассчитывали их объемы под определенное количество местных жителей. Однако, на практике регоператор толкнулся с тем, что по некоторым адресам даже при регулярном вывозе отходов емкости остаются переполненными, — отметил Иван Кляйн. — Причиной тому может быть соседство с магазинами и офисами, которые складируют туда свой мусор. В связи с этим необходимо усилить работу по заключению договоров с юридическими лицами и по каждому адресу оценить правильность расположения площадок и количества баков на них».
Глава города поручил со следующего года организовать раздельный сбор и вывоз мусора «сухой» и «влажной» фракции. В ноябре планируется завершить работу по оформлению контейнерных площадок. Помимо прочего, на каждой из них должна быть размещена информация о графике вывоза мусора, ответственных лицам.
Многие томичи считают, что «Чистый мир» вытесняют с рынка незаконно. На сайте change.org, появилась петиция, автор которой просит Ивана Кляйна помочь компании.
«Томичи требуют отозвать требование, выставленное «Спецавтохозяйством», не чинить препятствий «Чистому миру» в осуществлении их деятельности по сбору вторсырья, внедрении раздельного сбора отходов и в просвещении населения. Также, томичи требуют администрацию города Томска оказать содействие «Чистому миру» и привлечь специалистов компании в качестве экспертов для организации раздельного сбора мусора в Томске», — говорится в тексте петиции.
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