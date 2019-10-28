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28 октября,
2019
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Воскресенскую церковь в Тогуре передали в собственность РПЦ

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Росимущество безвозмездно передало в собственность Колпашевской епархии Русской православной церкви Воскресенскую церковь в селе Тогур Томской области. Церковь является объектом культурного наследия федерального значения, ей больше 200 лет. 

Воскресенскую церковь в Тогуре передали в собственность РПЦ
Фото: Виктория Мучник

Здание церкви возведено в стиле позднего сибирского барокко − декоративными барочными элементами украшены фасады храма. Особенностью церкви является двухъярусная колокольня. При крестильном храме, расположенном на церковной территории, в 2008 году была открыта библиотека, фонд которой насчитывает 691 экземпляр.


Тогурская церковь также занимается вопросами социального попечительства. При ее содействии открыта часовня в Доме ветеранов города Колпашево, где оказывается помощь пожилым людям.


В 2018 году храму, который является одним из старейших на территории Томской области, исполнилось 200 лет. 

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