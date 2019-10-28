Воскресенскую церковь в Тогуре передали в собственность РПЦ

Росимущество безвозмездно передало в собственность Колпашевской епархии Русской православной церкви Воскресенскую церковь в селе Тогур Томской области. Церковь является объектом культурного наследия федерального значения, ей больше 200 лет.

Здание церкви возведено в стиле позднего сибирского барокко − декоративными барочными элементами украшены фасады храма. Особенностью церкви является двухъярусная колокольня. При крестильном храме, расположенном на церковной территории, в 2008 году была открыта библиотека, фонд которой насчитывает 691 экземпляр.





Тогурская церковь также занимается вопросами социального попечительства. При ее содействии открыта часовня в Доме ветеранов города Колпашево, где оказывается помощь пожилым людям.





В 2018 году храму, который является одним из старейших на территории Томской области, исполнилось 200 лет.