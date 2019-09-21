Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск

Мусульмане всего мира с уважением и почтением относятся к вещам пророка, —говорит имам Белой соборной мечети Нурулла Хаджи. — Реликвии специально передали из Саудовской Аравии в Дагестан. Я видел священные реликвии пророка в Дагестане и Москве. Вчера они прибыли в Томск и хранились в моем кабинете. Увидеть священные реликвии, связанные с пророком Мухаммедом, для меня это непередаваемая радость. Достоверность реликвий можно проверить по специальным документам, там написано, от кого они переданы. Документы я не спрашиваю. Я верю. Очередь, чтобы посмотреть на реликвии, не заканчивается, народ идет и идет.