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21 сентября,
2019
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Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Белую мечеть Томска из Дагестана и Москвы привезли реликвии, связанные с жизнью пророка Мухаммеда. Среди них есть: его волос, его чаша, кувшин и волос его дочери, ключ от священной Каабы

Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск

В Томск в честь события приехали верующие – до 20 тысяч участников. Организаторы отмечают, что такое событие в исламском мире Сибири произошло впервые. 

Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск

Реликвии разместили в здании Белой соборной мечети, которая находится на Московском тракте, 43. Организаторы мероприятия отметили, что доступ к реликвиям будет открыт круглосуточно в течение двух дней до 22 сентября. Посмотреть на реликвии приехали мусульмане из Монголии, Казахстана и других регионов России. 

Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск

Почему волос Мухаммеда и другие реликвии важны для мусульман, рассказал имам Белой соборной мечети Нурулла Хаджи. 

Мусульмане всего мира с уважением и почтением относятся к вещам пророка, —говорит имам Белой соборной мечети Нурулла Хаджи. — Реликвии специально передали из Саудовской Аравии в Дагестан. Я видел священные реликвии пророка в Дагестане и Москве. Вчера они прибыли в Томск и хранились в моем кабинете. Увидеть священные реликвии, связанные с пророком Мухаммедом, для меня это непередаваемая радость. Достоверность реликвий можно проверить по специальным документам, там написано,  от кого они переданы. Документы я не спрашиваю. Я верю. Очередь, чтобы посмотреть на реликвии, не заканчивается, народ идет и идет.

Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск

Нурулла Хаджи также отметил, что мусульмане вовсе не поклоняются реликвиям, а только чтут через них память пророка.

Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск
Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск
Волос дочки пророка находится под куполом с розой
Волос дочки пророка находится под куполом с розой
Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск
Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск
Волос пророка Мухаммеда
Волос пророка Мухаммеда
Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск
Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск
Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск
Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск
Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск
Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск

Также в выходные в Томске в Облсовпрофе пройдет международный круглый стол с участием официальных лиц из нескольких стран и концерт мусульманских песен в честь празднования 105-летия Белой соборной мечети. 

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