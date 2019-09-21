Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск
В Белую мечеть Томска из Дагестана и Москвы привезли реликвии, связанные с жизнью пророка Мухаммеда. Среди них есть: его волос, его чаша, кувшин и волос его дочери, ключ от священной Каабы.
В Томск в честь события приехали верующие – до 20 тысяч участников. Организаторы отмечают, что такое событие в исламском мире Сибири произошло впервые.
Реликвии разместили в здании Белой соборной мечети, которая находится на Московском тракте, 43. Организаторы мероприятия отметили, что доступ к реликвиям будет открыт круглосуточно в течение двух дней до 22 сентября. Посмотреть на реликвии приехали мусульмане из Монголии, Казахстана и других регионов России.
Почему волос Мухаммеда и другие реликвии важны для мусульман, рассказал имам Белой соборной мечети Нурулла Хаджи.
Мусульмане всего мира с уважением и почтением относятся к вещам пророка, —говорит имам Белой соборной мечети Нурулла Хаджи. — Реликвии специально передали из Саудовской Аравии в Дагестан. Я видел священные реликвии пророка в Дагестане и Москве. Вчера они прибыли в Томск и хранились в моем кабинете. Увидеть священные реликвии, связанные с пророком Мухаммедом, для меня это непередаваемая радость. Достоверность реликвий можно проверить по специальным документам, там написано, от кого они переданы. Документы я не спрашиваю. Я верю. Очередь, чтобы посмотреть на реликвии, не заканчивается, народ идет и идет.
Нурулла Хаджи также отметил, что мусульмане вовсе не поклоняются реликвиям, а только чтут через них память пророка.
Также в выходные в Томске в Облсовпрофе пройдет международный круглый стол с участием официальных лиц из нескольких стран и концерт мусульманских песен в честь празднования 105-летия Белой соборной мечети.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?