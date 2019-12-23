Волонтеры помогли пропавшей 16 лет назад томичке найти родственников

UPD 16:00: ТВ2 удалось связаться с сестрой Юли в Томске Неллей. Она рассказала, что всего в их семье 8 детей и что Юля обрадовалась, когда узнала, что нашлись родственники. Как только будет готов паспорт Юли, то ее сразу же заберут домой в Томск. Мы обязательно расскажем о возвращении в родной город потерявшейся 16 лет назад девушки.







Волонтеры регионального подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Красноярскому краю помогли найти родственников девушки, потерявшейся 16 лет назад. Юля потерялась из-за провалов в памяти, когда была подростком. Все эти годы ей пришлось провести в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя организации Оксану Василишину.

В КРОО «Поиск пропавших детей- Красноярск» ТВ2 рассказали, что проблема заключается не столько в провалах памяти, сколько в том, что у Юли задержка развития речи и она практически не говорит. Свою фамилию имена братьев и сестры она смогла назвать только недавно.