Волонтеры помогли пропавшей 16 лет назад томичке найти родственников

UPD 16:00: ТВ2 удалось связаться с сестрой Юли в Томске Неллей. Она рассказала, что всего в их семье 8 детей и что Юля обрадовалась, когда узнала, что нашлись родственники. Как только будет готов паспорт Юли, то ее сразу же заберут домой в Томск. Мы обязательно расскажем о возвращении в родной город потерявшейся 16 лет назад девушки.
Волонтеры регионального подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Красноярскому краю помогли найти родственников девушки, потерявшейся 16 лет назад. Юля потерялась из-за провалов в памяти, когда была подростком. Все эти годы ей пришлось провести в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя организации Оксану Василишину.
В КРОО «Поиск пропавших детей- Красноярск» ТВ2 рассказали, что проблема заключается не столько в провалах памяти, сколько в том, что у Юли задержка развития речи и она практически не говорит. Свою фамилию имена братьев и сестры она смогла назвать только недавно.
«В феврале к нам обратились знакомые, которые узнали о девушке, они предложили нам распространить о ней информацию, мы связались с полицией, они предоставили по ней данные — когда и при каких обстоятельствах она была найдена, – рассказала Оксана Василишина. — И мы стали распространять ориентировку по всей России при помощи соцсетей. Буквально только сейчас ориентировка попалась на глаза родственникам, они узнали ее».
По ее словам, девочка пропала после выхода из больницы в Томске еще 16 лет назад. Затем она каким-то образом добралась до Красноярска, где ее на улице нашли сотрудники полиции. Поскольку она не могла сообщить никакой информации, кроме своего имени, ее поместили в психиатрическую больницу, где и прошли эти 16 лет. Девушку звали Юля.
«Когда мы начали с ней общаться, она смогла назвать имена братьев и других родственников. И вот с ее сестрой мы созвонились, все данные совпадают. Родные ее заберут, они сейчас восстанавливают документы, потому что у нее паспорт 14-летней девочки, а сейчас ей 32», — добавила собеседник агентства.
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