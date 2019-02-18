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18 февраля,
2019
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Новости

Волонтеры ТПУ собрали четыре тонны макулатуры на благотворительном сборе

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Волонтеры ТПУ подвели итоги сбора макулатуры в помощь приюту для собак «Dog house» и пункту передержки «Колыбель Дианы», сообщает пресс-служба университета. За сданное в переработку сырье удалось выручить 22 800 рублей.

Волонтеры ТПУ собрали четыре тонны макулатуры на благотворительном сборе

По словам организаторов акции, было собрано 3800 кг сырья. Волонтеры сдали его на переработку в компанию «Пирс» и получили 22 800 рублей. Эти деньги поровну разделили между приютом и пунктом передержки.


«В акции принимали активное участие как наши студенты, так и сотрудники, а также горожане и организации Томска, — сообщили организаторы пресс-службе ТПУ. — Очень благодарны за неравнодушие. В следующий раз сбор макулатуры планируем провести в конце мая – начале июня».


Волонтеры организации «Стиль Жизни» при ТПУ организуют марафон «Хвостатые выходные». В рамках марафона любой желающий сможет провести выходные на свежем воздухе, обзавестись новыми знакомствами и помочь приютам с очисткой снега, уборкой и прогулками с собаками.

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