Волонтеры ТПУ собрали четыре тонны макулатуры на благотворительном сборе

Волонтеры ТПУ подвели итоги сбора макулатуры в помощь приюту для собак «Dog house» и пункту передержки «Колыбель Дианы», сообщает пресс-служба университета. За сданное в переработку сырье удалось выручить 22 800 рублей.

По словам организаторов акции, было собрано 3800 кг сырья. Волонтеры сдали его на переработку в компанию «Пирс» и получили 22 800 рублей. Эти деньги поровну разделили между приютом и пунктом передержки.





«В акции принимали активное участие как наши студенты, так и сотрудники, а также горожане и организации Томска, — сообщили организаторы пресс-службе ТПУ. — Очень благодарны за неравнодушие. В следующий раз сбор макулатуры планируем провести в конце мая – начале июня».





Волонтеры организации «Стиль Жизни» при ТПУ организуют марафон «Хвостатые выходные». В рамках марафона любой желающий сможет провести выходные на свежем воздухе, обзавестись новыми знакомствами и помочь приютам с очисткой снега, уборкой и прогулками с собаками.

