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Волонтеры просят томичей помочь в поисках пропавшего пенсионера
3 часа назад
Волонтеры «Лизы Алерт» просят томичей помочь в поисках пропавшего 81-летнего Александра Лагутина, который 1 ноября ушел из дома. Об этом сообщается в официальной группе в соцсетях.
Сообщается, что пенсионер ушел из дома на улице Иркутский тракт и в настоящий момент его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 163 см, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза. Был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны и бежевую вязаную шапку. Особая примета: носит усы. Возможная потеря памяти.
Отмечается, что пропавший Александр Лагутин может нуждаться в медицинской помощи.
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