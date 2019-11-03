Волонтеры просят томичей помочь в поисках пропавшего пенсионера

Волонтеры «Лизы Алерт» просят томичей помочь в поисках пропавшего 81-летнего Александра Лагутина, который 1 ноября ушел из дома. Об этом сообщается в официальной группе в соцсетях.

Сообщается, что пенсионер ушел из дома на улице Иркутский тракт и в настоящий момент его местонахождение неизвестно.







Приметы пропавшего: рост 163 см, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза. Был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны и бежевую вязаную шапку. Особая примета: носит усы. Возможная потеря памяти.







Отмечается, что пропавший Александр Лагутин может нуждаться в медицинской помощи.

