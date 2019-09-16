Волонтеры просят томичей помочь в поисках 35-летней пропавшей

Волонтеры «Лизы Алерт» просят томичей помочь в поисках пропавшей Виктории Охремчук, о местонахождении которой ничего не известно с 5 сентября. Об этом сообщается в официальной группе в соцсетях.





Сообщается, что Виктория ушла из дома 5 сентября и о ее местонахождении до этого момента ничего не известно. Женщина может находиться в Томске или Северске.





Приметы пропавшей: возраст 35 лет, рост 158 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие, мелированные, глаза серые. Известно, что была одета в черную кофту, белую жилетку, черные брюки, на ногах — серо-голубые кроссовки.





«Лиза Алерт» уточняет, что женщина может нуждаться в медицинской помощи. Если вам что-то известно о пропавшей, нужно позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52, по единому номеру вызову экстренных служб «112».