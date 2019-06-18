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18 июня,
2019
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Волонтеры просят помочь в поисках 18-летнего томича, пропавшего неделю назад

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят томичей помочь в поисках Даниила Вакова. Неделю назад молодой человек ушел из дома и о его местонахождении ничего не известно.


«Пропал Ваков Даниил Александрович, 18 лет, город Томск. С 10 июня 2019 года местонахождение неизвестно», — сообщает отряд. 


Предположительно молодой человек был в черной куртке, черных штанах и берцах. Приметы: рост 175-180 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, светло-русые волосы.


Всех, кто видел Даниила или обладает какой-либо информацией о нем, просят обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52, 112. Волонтерам требуется также помощь добровольцев.

Волонтеры просят помочь в поисках 18-летнего томича, пропавшего неделю назад
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» Томск
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