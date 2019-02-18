Добрые новости
18 февраля,
2019
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Волонтёры просят помочь поздравить с 23 февраля бездомных жителей Томска

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

Волонтеры проекта «Добродеи» решили устроить праздник для бездомных из центра социальной адаптации. Накануне Дня защитника отечества, 22 февраля, в пятницу в 19.00 в «Центре социальной адаптации» они проведут гитарный вечер и подарят подарки.

Волонтёры просят помочь поздравить с 23 февраля бездомных жителей Томска

У одиноких, находящихся в унынии или безысходном положении людей, очень большая потребность во внимании и вере в них. Важно понимать, что этот мир помнит о тебе, и хочет помочь. Мы хотим поднять боевой дух бездомных воодушевляющими песнями и, конечно же, ПОДАРКАМИ. Ваше участие очень важно. Давайте вместе поздравим бездомных важными мелочами, — пишут организаторы праздника в своей группе во «ВКонтакте».

Волонтёры просят помочь поздравить с 23 февраля бездомных жителей Томска

Волонтеры обращаются к томичам с просьбой помочь собрать подарки для бездомных. Вот перечень того, что нужно людям, находящимся в Центре социальной адаптации больше всего:


бритвенные принадлежности;

мужские трусы (46, 48-50, 52-54 размеры);

носки (теплые и обычные);

стельки в обувь любых размеров ;

полотенце (банное и для рук);

часы наручные;

дезодорант;

блокнот и ручка;

зубные щетки, пасты, мыло, детский крем;

средства для ухода за собой, косметика, парфюмерия.


Так же можно добавить к подарку открытку с теплыми пожеланиями, чай, конфеты. 

Волонтёры просят помочь поздравить с 23 февраля бездомных жителей Томска

Подарки «Добродеи» принимают до 21 февраля включительно по адресу: Фрунзе 25 офис 506 (Первый деловой центр, 5 этаж), здание с большими колоннами. Приносить можно вещи ежедневно с 10-19, но нужно предварительно позвонить по тел. 93-64-19. 

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