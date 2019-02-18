Волонтёры просят помочь поздравить с 23 февраля бездомных жителей Томска

Волонтеры проекта «Добродеи» решили устроить праздник для бездомных из центра социальной адаптации. Накануне Дня защитника отечества, 22 февраля, в пятницу в 19.00 в «Центре социальной адаптации» они проведут гитарный вечер и подарят подарки.
Волонтеры обращаются к томичам с просьбой помочь собрать подарки для бездомных. Вот перечень того, что нужно людям, находящимся в Центре социальной адаптации больше всего:
бритвенные принадлежности;
мужские трусы (46, 48-50, 52-54 размеры);
носки (теплые и обычные);
стельки в обувь любых размеров ;
полотенце (банное и для рук);
часы наручные;
дезодорант;
блокнот и ручка;
зубные щетки, пасты, мыло, детский крем;
средства для ухода за собой, косметика, парфюмерия.
Так же можно добавить к подарку открытку с теплыми пожеланиями, чай, конфеты.
Подарки «Добродеи» принимают до 21 февраля включительно по адресу: Фрунзе 25 офис 506 (Первый деловой центр, 5 этаж), здание с большими колоннами. Приносить можно вещи ежедневно с 10-19, но нужно предварительно позвонить по тел. 93-64-19.