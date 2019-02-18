Волонтёры просят помочь поздравить с 23 февраля бездомных жителей Томска

У одиноких, находящихся в унынии или безысходном положении людей, очень большая потребность во внимании и вере в них. Важно понимать, что этот мир помнит о тебе, и хочет помочь. Мы хотим поднять боевой дух бездомных воодушевляющими песнями и, конечно же, ПОДАРКАМИ. Ваше участие очень важно. Давайте вместе поздравим бездомных важными мелочами, — пишут организаторы праздника в своей группе во «ВКонтакте».