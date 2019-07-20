Волонтеры продолжают реставрировать дом на Гагарина 22

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В рамках фестиваля «ТОМск Сойер Фест-2019» на Гагарина 22 уже отшлифовали половину южной стороны столетнего дома, а волонтеры начали шкурить наличники.

Уже после начала работ выяснилось, что дому жизненно необходимо «купить» новые водостоки, которые обойдутся порядка 100 тыс. рублей. Покраска стен, по предварительной оценке специалистов, обойдется порядка 110-115 тыс. рублей, включая подготовительные мероприятия и покраску по классической технологии. Но это стоит того, гарантия на «стойкость» краски — не менее 8-10 лет.

«В отсутствии водостоков начали гнить стены и цокольная часть дома. А вода — это самое страшное для деревянного дома; поэтому при ремонту в первую очередь мы обращаем внимание на предотвращение доступа воды в те части дома, где она может застаиваться, вызывая гнилостные процессы», — рассказал ТВ2 координатор движения Андрей Иванов.

Не забывают «томсойеры» и про усадьбу на Дзержинского, 17: там приступили к покосу травы. В сезон 2019 планируют восстановить забор, входную группу и оборудовать туристический павильон. При поддержке председателя комитета развития внутреннего и въездного туризма Томской области Ирины Лахтионовой, председателя Союза лесопромышленников Вадима Кудрина, руководителя и главного инженера ООО «Монолит-Строй» Даниила Рябченко и Сергея Васильева – на Дзержинского,17 уже привезли пиломатериал для ремонта забора, входной группы и строительства некапитального туристического павильона.

«Важно отметить что краска на стенах дома Дзержинского, 17 не облупилась. Все благодаря строгому соблюдению технологии. Чтобы хорошо легла краска, стену нужно подготовить – зашкурить, убрать все наслоения, пропитать сохраняющим составом, покрасить качественными красками», — подчеркнул Андрей Иванов.