Добрые новости
27 мая,
2019
13
фото
Новости

Волонтеры благоустроили родник в Михайловской роще

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Инициативная группа томичей начала обустройство Ключевского родника в Михайловской роще. В прошедшее воскресенье они сделали пролет лестницы и плотинку, а также убрали мусор и соорудили 10 скворечников. 

Волонтеры благоустроили родник в Михайловской роще
Волонтеры благоустроили родник в Михайловской роще
Волонтеры благоустроили родник в Михайловской роще
Волонтеры благоустроили родник в Михайловской роще
Волонтеры благоустроили родник в Михайловской роще
Волонтеры благоустроили родник в Михайловской роще
Волонтеры благоустроили родник в Михайловской роще
Волонтеры благоустроили родник в Михайловской роще
Волонтеры благоустроили родник в Михайловской роще
Волонтеры благоустроили родник в Михайловской роще
Волонтеры благоустроили родник в Михайловской роще

В группе «Экотропы Томска» ландшафтные дизайнеры предложили несколько вариантов обустройства родника. В частности, студентка ТГУ Елена предложила оформить родник в естественном стиле, обложив края природным камнем размером 10-30 см, также предлагается сделать мост с выходом на противоположный берег и небольшую площадку, засыпанную гравием.

Волонтеры благоустроили родник в Михайловской роще

Ниже представлен вариант дизайнера Арины, которая предлагает максимально сохранить природную обстановку. В том числе поставить сидения в виде бревен. 

Волонтеры благоустроили родник в Михайловской роще

Инженер-гидролог Александр Назаров предлагает обустроить один или два спуска, а также продлить родник до Ушайки.

Напомним, в прошлом году группа волонтеров высказалась за обустройство экотроп в Михайловской роще. В частности, одну из троп они предложили назвать в честь томского краеведа Валентина Рудского. По замыслу организаторов, экотропы будут нести не только образовательно-экологическую функцию, но и природоохранную – здесь планируют установить информационные таблички на двух языках с названиями растений и животных, а также выдержками из КоАП об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды, а также через систему QR-кодов информация будет дублироваться на специальном сайте. 

Мэрия Томска данную идею поддержала. Волонтеры провели субботник, в ходе которого убрали 250 мешков мусора, наметили маршрут экотроп. 


Спустя год один из организаторов экотроп Ольга Козулина написала открытое письмо на имя мэра Томска. В тексте она подчеркнула, что на территории Михайловской рощи не установлены мусорные контейнеры, а ответственные чиновники не могут встретиться с активистами, чтобы решить вопросы организации экологических троп.


Читайте также:


О Михайловской роще замолвите слово

Томские набережные своими руками

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.