Волонтеры благоустроили родник в Михайловской роще

Инициативная группа томичей начала обустройство Ключевского родника в Михайловской роще. В прошедшее воскресенье они сделали пролет лестницы и плотинку, а также убрали мусор и соорудили 10 скворечников.

В группе «Экотропы Томска» ландшафтные дизайнеры предложили несколько вариантов обустройства родника. В частности, студентка ТГУ Елена предложила оформить родник в естественном стиле, обложив края природным камнем размером 10-30 см, также предлагается сделать мост с выходом на противоположный берег и небольшую площадку, засыпанную гравием.

Напомним, в прошлом году группа волонтеров высказалась за обустройство экотроп в Михайловской роще. В частности, одну из троп они предложили назвать в честь томского краеведа Валентина Рудского. По замыслу организаторов, экотропы будут нести не только образовательно-экологическую функцию, но и природоохранную – здесь планируют установить информационные таблички на двух языках с названиями растений и животных, а также выдержками из КоАП об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды, а также через систему QR-кодов информация будет дублироваться на специальном сайте.



Мэрия Томска данную идею поддержала. Волонтеры провели субботник, в ходе которого убрали 250 мешков мусора, наметили маршрут экотроп.





Спустя год один из организаторов экотроп Ольга Козулина написала открытое письмо на имя мэра Томска. В тексте она подчеркнула, что на территории Михайловской рощи не установлены мусорные контейнеры, а ответственные чиновники не могут встретиться с активистами, чтобы решить вопросы организации экологических троп.





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