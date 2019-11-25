«Волонтерский караван» отправляется: новый проект помощи детям из детских домов

«Волонтерский караван» — это новый совместный проект благотворительного фонда «Меркурия» и московского фонда «Открывая горизонты» . Он создан для того, чтобы подарить радость ребятишкам из детских домов, которые находятся в районах Томской области. Их восемь. Плюс приюты и интернаты, где живут дети, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Цель проекта – дать детям общение и лишний повод улыбнуться.

С ребятами из городских детских домов у нас довольно насыщенная программа: мы ходим в кино, катаемся на коньках, бываем на экскурсиях, — рассказал ТВ2 директор благотворительного фонда «Меркурия» Станислав Сова. — В городе нам проще организовать какие-то активности. С теми, кто живет в отдаленных уголках области, дело обстоит сложнее. Мы активно с ними занимаемся за пару месяцев до областного фестиваля «Вверх». Ребята готовят творческие номера с волонтерами и выступают с ними перед полным залом зрителей. Вы не представляете, какие у них эмоции в этот момент. Но получается, что большую часть года мы уделяем им мало внимания. А ведь это такие же дети. Они хотят общаться, играть и смеяться не два-три месяца в году, а всегда. Поэтому мы решили придумать специально для них новый проект.

«Волонтерский караван» будет путешествовать по детским домам, приютам и интернатам, которые находятся в отдаленных уголках Томской области, городским учреждениям и тем, что поблизости. Команда из четырех-семи человек в течение пары часов будет проводить время с воспитанниками. Чем они будут заниматься? Чем угодно! Можно лепить, рисовать, играть в подвижные игры, петь, танцевать, мастерить что-то или проводить научные опыты. Список занятий может расширяться в зависимости от желания и умений волонтеров.

Любой человек с большим желанием сделать доброе дело и подарить пару часов радости ребенку, который остался без родителей. Если вы умеете петь, танцевать, читать стихи, рассказывать сказки или что-то мастерить своими руками – вы вполне можете стать волонтером. Если ничего не умеете, но очень хотите присоединиться – приходите. Организаторы проекта обещают: научат тому, чему захотите.

Если у вас есть какие-то навыки — это прекрасно. И чем их больше, тем лучше. Если нет — мы научим играть, знакомиться и поддерживать эмоциональный фон в коллективе, — говорит директор благотворительного фонда «Меркурия» Станислав Сова. — С удовольствием направим вас и усилим те знания, которые есть, поставим в пару с аниматором. Главное, чтобы у человека было желание. Часто сами сотрудники детских домов придумывают развлекательную программу. От волонтеров требуется только дружить с детьми, играть с ними. Остальное мы обеспечим.

Первые выезды «Волонтерского каравана» планируются уже в начале декабря . В идеале хотелось бы повторять их пару раз в месяц, говорит Станислав Сова. Если волонтер готов заезжать к ребятам чаще — отлично. Фонд сделает все, чтобы эти веселые встречи состоялись.

— Водители с личным автомобилем (расходы на бензин возмещаются).





— Хореографы, музыканты, певцы, художники и представители других творческих профессий.





— Люди, которые ничего не умеют, но очень хотят сделать доброе дело.





— Все остальные. В благотворительном фонде «Меркурия» рады и делу, и совету, и доброму слову.





Связаться с организаторами проекта можно через сайт благотворительного фонда, группу ВКонтакте или по телефону 8-952-807-8197.

Если у вас есть пара-тройка часов в месяц свободного времени – попробуйте. Добро делать приятно. А друзей лишних не бывает.