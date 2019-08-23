Волонтеров приглашают помочь в ремонте фасадов исторических зданий
В эти выходные томичей приглашают поучаствовать в ремонте фасадов на нескольких объектах.
С 10 до 18 часов на ремонте деревянного дома по адресу ул. Войкова, 18.
На объекте горожан ожидает лекция на тему деревянного зодчества, мастер-класс по восстановлению фасада и чаепитие. Все желающие могут принять участие в ошкуривании стен, подготовке наличников и фасада к покраске. После подготовки поверхности фасадов будет проводиться покраска здания. Форма одежды – свободная.
«Волонтерам предстоит зачистить фасад здания, привести в порядок и покрасить наличники и резной декор, провести благоустройство территории. Организаторы надеются на участие жителей, а также прихожан Знаменской церкви, которая также недавно восстанавливалась всем миром, и вокруг которой формируется ансамбль восстановленных исторических деревянных домов», — рассказала президент АНО «Координационный центр «ЕТИС» Светлана Савина.
Напомним, в рамках конкурса «Сохраним город вместе», силами некоммерческих организаций и привлеченных волонтеров в Томске ведется ремонт трех исторических зданий – по адресам Крылова, 5, Гагарина, 22, Войкова, 18. На всех этих объектах необходима помощь волонтеров, так как сезон для окрашивания фасадов проходит быстро, и каждый солнечный сухой день координаторы работ стараются использовать по максимуму.
В доме на ул. Крылова, 5, работы проведены в большей степени, здесь уже проведена подготовка (снятие старой краски и ошкуривание досок обшивки и наличников) и окрашивание 2-х фасадов. По двум оставшимся продолжаются работы по зачистке старой краски и ремонту фрагментов обшивки. В проекте участвуют инвесторы – участники программы «Аренда за рубль». Крыльцо с перилами изготовил Алексей Дубов, установкой лесов (угол дома, крыльцо и лестница в цокольный этаж) и очисткой фасада обещал помочь Сергей Калугин.
Проект по восстановлению домов по ул. Войкова, 18 ведет команда общественников из АНО «Координационный центр «ЕТИС» и движения «ТОМск Сойер Фест», которое координирует Андрей Иванов. С июля на объекте работают бойцы сводного городского трудового отряда молодежи — помогают в подготовке и покраске фасадов домов, проведении благоустройства и озеленения территории. В ремонте участвуют и представители томской епархии. На минувшей неделе площадку посещали экскурсанты из города Колпашево, которых интересует опыт сохранения объектов деревянного наследия.
На объекте по ул. Гагарина, 22 также ведутся работы — установлены леса со стороны центрального фасада в западной части, часть фасада в уровне первого этажа очищена от старой краски. После предварительной подготовки окрашен южный фасад здания. Томичи могут стать волонтерами и принять участие в ремонте фасадов зданий.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?