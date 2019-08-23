Волонтеров приглашают помочь в ремонте фасадов исторических зданий

В эти выходные томичей приглашают поучаствовать в ремонте фасадов на нескольких объектах.





С 10 до 18 часов на ремонте деревянного дома по адресу ул. Войкова, 18.





На объекте горожан ожидает лекция на тему деревянного зодчества, мастер-класс по восстановлению фасада и чаепитие. Все желающие могут принять участие в ошкуривании стен, подготовке наличников и фасада к покраске. После подготовки поверхности фасадов будет проводиться покраска здания. Форма одежды – свободная.





«Волонтерам предстоит зачистить фасад здания, привести в порядок и покрасить наличники и резной декор, провести благоустройство территории. Организаторы надеются на участие жителей, а также прихожан Знаменской церкви, которая также недавно восстанавливалась всем миром, и вокруг которой формируется ансамбль восстановленных исторических деревянных домов», — рассказала президент АНО «Координационный центр «ЕТИС» Светлана Савина.





Напомним, в рамках конкурса «Сохраним город вместе», силами некоммерческих организаций и привлеченных волонтеров в Томске ведется ремонт трех исторических зданий – по адресам Крылова, 5, Гагарина, 22, Войкова, 18. На всех этих объектах необходима помощь волонтеров, так как сезон для окрашивания фасадов проходит быстро, и каждый солнечный сухой день координаторы работ стараются использовать по максимуму.