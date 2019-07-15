Водолазы обнаружили тело Михаила Журавлева, погибшего при погружении в Хакасии

Водолазы обнаружили тело руководителя клуба аквалангистов «Наяда» ТУСУРа Михаила Журавлева, который погиб в Хакасии во время погружения в озеро Туимского провала.

«В результате поисковых работ тело пропавшего аквалангиста было обнаружено на глубине 74 метров. Поднять на поверхность тело не удалось. Причина гибели аквалангиста пока неизвестна. Повторное погружение с целью подъема тела будет совершено позже», — говорится в официальной группе клуба «Наяда» ВКонтакте.





В клубе подчеркнули, что погружение, во время которого произошел несчастный случай, не относилось к категории технических.





«Пропавший аквалангист погружался в привычном ему комплекте снаряжения. Само погружение являлось разведывательным, совершалось на небольшую глубину для проверки видимости и условий под водой. Уже при подъеме на поверхность аквалангист начал неконтролируемо погружаться вниз», — отмечается в группе.





Ранее сообщалось, что аквалангист утонул при погружении в водоем на Туимском провале в Республике Хакасия. Была организована доследственная проверка. Позднее выяснилось, что погибший — Михаил Журавлев, руководитель томского спортивно-технического клуба аквалангистов «Наяда».





Туимский провал – огромная впадина в горе с отвесными стенами на месте закрытого подземного рудника недалеко от поселка Туим (Хакасия). После консервации рудника на вершине горы в результате обвала подземных горных выработок образовалась впадина, которая постоянно расширялась. На дне образовалось озеро с водой. Туимский провал часто посещают туристы и любители экстремального спорта.