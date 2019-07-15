Добрые новости
15 июля,
2019
1
фото
Новости

Водолазы обнаружили тело Михаила Журавлева, погибшего при погружении в Хакасии

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Водолазы обнаружили тело руководителя клуба аквалангистов «Наяда» ТУСУРа Михаила Журавлева, который погиб в Хакасии во время погружения в озеро Туимского провала. 

Водолазы обнаружили тело Михаила Журавлева, погибшего при погружении в Хакасии

«В результате поисковых работ тело пропавшего аквалангиста было обнаружено на глубине 74 метров. Поднять на поверхность тело не удалось. Причина гибели аквалангиста пока неизвестна. Повторное погружение с целью подъема тела будет совершено позже», — говорится в официальной группе клуба «Наяда» ВКонтакте.


В клубе подчеркнули, что погружение, во время которого произошел несчастный случай, не относилось к категории технических. 


«Пропавший аквалангист погружался в привычном ему комплекте снаряжения. Само погружение являлось разведывательным, совершалось на небольшую глубину для проверки видимости и условий под водой. Уже при подъеме на поверхность аквалангист начал неконтролируемо погружаться вниз», — отмечается в группе.


Ранее сообщалось, что аквалангист утонул при погружении в водоем на Туимском провале в Республике Хакасия. Была организована доследственная проверка. Позднее выяснилось, что погибший — Михаил Журавлев, руководитель томского спортивно-технического клуба аквалангистов «Наяда». 


Туимский провал – огромная впадина в горе с отвесными стенами на месте закрытого подземного рудника недалеко от поселка Туим (Хакасия). После консервации рудника на вершине горы в результате обвала подземных горных выработок образовалась впадина, которая постоянно расширялась. На дне образовалось озеро с водой. Туимский провал часто посещают туристы и любители экстремального спорта.  

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.