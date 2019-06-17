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17 июня,
2019
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Водителей «Томскавтотранса» просят уволиться

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
3 часа назад

Водителей «Томскавтотранса», которые находились в отпуске без содержания из-за нехватки автобусов, попросили уволиться. Ранее директор предприятия Сергей Световец говорил, что сокращения коснутся порядка 50 человек.

Водителей «Томскавтотранса» просят уволиться

«Порядка 15 водителей почти год находились в отпуске без содержания. Их кормили завтраками, говорили, что купят автобусы, будет работа, поэтому люди сидели и не уходили. Там ведь люди с очень большим стажем, это их родная база. В пятницу главный инженер вызвал их и сказал, что не нужно писать заявление о продлении отпуска, нужно увольняться», — рассказала ТВ2 председатель профсоюзного комитета Наталья Голубева.


По словам одного из водителей, им предложили либо сразу писать заявление об увольнении, либо приходить каждый день на работу и отмечаться. В этом случае предприятие будет платить им среднюю зарплату — 11 400 рублей.


Ранее директор Сергей Световец говорил, что «Томскавтотранс» решил остаться всего на двух маршрутах, а остальные сдать в аренду. Также по планам из 170 сотрудников предприятия должны были остаться 130.


«Полгода назад сократили десять кондукторов, сейчас обещают их взять обратно, но зачем — автобусов ведь нет. Под удар попадает служба эксплуатации, потому что если нет автобусов, то зачем она, — говорит Наталья Голубева. — Основное сокращение, конечно же, коснется водителей. Раньше ходил наш автобус до Итатки, там работали два водителя. Сейчас маршрут сдали в аренду, но без экипажа. Он остался без работы… В целом порядка еще двадцати водителей будут уволены».


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