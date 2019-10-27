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Водитель Skoda сбил 15-летнюю девушку в центре Томска
4 часа назад
27 октября около часа ночи на проспекте Ленина, 8 произошло ДТП. Водитель Skoda Rapid сбил 15-летнюю девушку. Она перебегала дорогу на красный сигнал светофора, сообщили в УМВД по региону.
Автомобилем Skoda Rapid под управлением 46-летнего мужчины-водителя совершен наезд на девушку, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть на запрещающий сигнал пешеходного светофора. В результате происшествия 15-летнюю девушку с травмами доставили в больницу, – сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Уточняется, что световозвращающие элементы на верхней одежде девушки отсутствовали. Девушку доставили в больницу.
По словам очевидцев группы Регион 70, водитель Skoda Rapid работал в «Яндекс.Такси».
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