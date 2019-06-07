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07 июня,
2019
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Водитель маршрутки насмерть сбил пенсионера, переходившего дорогу

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Водитель автобуса наехал на пенсионера, переходившего дорогу. Мужчина скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Водитель маршрутки насмерть сбил пенсионера, переходившего дорогу
Фото: УМВД по Томской области

ДТП произошло в пятницу, 7 июня, около 08:50 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Савиных.


«Автобусом ПАЗ под управлением 66-летнего водителя совершен наезд на пешехода. По предварительной информации, 67-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.


По словам очевидцев аварии, в районе ДТП образовалась пробки. 


Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.


Очевидцев данной аварии просят обратиться по телефону следственного отдела: +7(3822)794-711.

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