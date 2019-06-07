Водитель маршрутки насмерть сбил пенсионера, переходившего дорогу

Водитель автобуса наехал на пенсионера, переходившего дорогу. Мужчина скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в пятницу, 7 июня, около 08:50 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Савиных.





«Автобусом ПАЗ под управлением 66-летнего водителя совершен наезд на пешехода. По предварительной информации, 67-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.





По словам очевидцев аварии, в районе ДТП образовалась пробки.







Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.





Очевидцев данной аварии просят обратиться по телефону следственного отдела: +7(3822)794-711.