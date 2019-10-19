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19 октября,
2019
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Водитель грузовика сбил восьмилетнего велосипедиста на Степановке

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Грузовик Nissan сбил восьмилетнего велосипедиста на пешеходном переходе  в Томске. Ребенок переходил дорогу и катил велосипед рядом с собой. Об этом сообщает УМВД РФ по Томской области.


ДТП случилось в субботу, 19 октября, около 13:35 на улице Богдана Хмельницкого, 115.

«Автомобиль Nissan Vanette под управлением 26-летнего водителя совершил наезд на ребенка-пешехода. По предварительным данным, восьмилетний мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рядом с собой он катил велосипед», — говорится в сообщении.


Ребенка доставили в больницу для осмотра. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Водитель грузовика сбил восьмилетнего велосипедиста на Степановке
Фото: УМВД по региону
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