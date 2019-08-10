Водитель автобуса, сбивший пенсионера насмерть, предстанет перед судом

В суд направили дело в отношении 66-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает областная прокуратура.





Напомним, водитель автобуса наехал на пенсионера 7 июня на перекрестке проспекта Ленина и улицы Савиных. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.