Водитель автобуса, сбивший пенсионера насмерть, предстанет перед судом
В суд направили дело в отношении 66-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает областная прокуратура.
Напомним, водитель автобуса наехал на пенсионера 7 июня на перекрестке проспекта Ленина и улицы Савиных. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.
Обвиняемый, работая водителем маршрутного автобуса, следовал по одному из городских маршрутов по проспекту Ленина в направлении Лагерного сада. Оставив без внимания окружающую обстановку, он не снизил скорость и въехал на расположенный перед улицей Савиных нерегулируемый пешеходный переход, где совершил наезд на переходившего дорогу пенсионера. В результате преступной небрежности обвиняемого пострадавший получил множественные переломы и серьезную травму головы, несовместимые с жизнью, — из сообщения прокуратуры.
Вину в предъявленном обвинении обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд.
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