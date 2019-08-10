Добрые новости
10 августа,
2019
1
фото
Новости

Водитель автобуса, сбивший пенсионера насмерть, предстанет перед судом

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В суд направили дело в отношении 66-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает областная прокуратура. 


Напомним, водитель автобуса наехал на пенсионера 7 июня на перекрестке проспекта Ленина и улицы Савиных. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

Водитель автобуса, сбивший пенсионера насмерть, предстанет перед судом
Фото: УМВД

Обвиняемый, работая водителем маршрутного автобуса, следовал по одному из городских маршрутов по проспекту Ленина в направлении Лагерного сада. Оставив без внимания окружающую обстановку, он не снизил скорость и въехал на расположенный перед улицей Савиных нерегулируемый пешеходный переход, где совершил наезд на переходившего дорогу пенсионера. В результате преступной небрежности обвиняемого пострадавший получил множественные переломы и серьезную травму головы, несовместимые с жизнью, — из сообщения прокуратуры. 

Вину в предъявленном обвинении обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.