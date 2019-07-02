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02 июля,
2019
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Новости

Вода ушла из 41 населенного пункта Иркутской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

За минувшие сутки в зоне наводнения Иркутской области вода ушла из 41 населенного пункта. Новых подтоплений нет, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Вода ушла из 41 населенного пункта Иркутской области
Фото: МЧС России по Иркутской области

«По данным на утро вторника, остаются подтопленными 42 населенных пункта в Тулунском, Чунском и Тайшетском районах. Подтоплены 4 тысячи 130 домов, в которых проживает 9 тысяч 325 человек, в том числе 2 тысячи 208 детей, в также 4 тысячи 143 приусадебных участков, восемь социальных объектов, 11 участков автодорог, в том числе федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в городе Тулун», — сообщил сотрудник пресс-службы.


В Тулунском районе остаются подтопленными рекой Ия 23 населенных пункта, в Чунском районе рекой Чуна — 14, в Тайшетском районе рекой Бирюсой — пять. В Тулуне подтоплены 143 улицы общей протяженностью 62,7 км, семь садоводств, 34 трансформаторных подстанции и три АЗС.


По данным Центра медицины катастроф, к настоящему времени за медицинской помощью обратились свыше 1,2 тысячи человек, из них 191 был госпитализирован, в том числе 38 детей. Основной диагноз — переохлаждение.


В пунктах временного размещения продолжают оставаться 676 человек, в том числе 245 детей. Остальные жители зоны паводка, чьи дома еще затоплены, разместились у родственников и знакомых.


Это самый мощный летний паводок за всю более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений в Иркутской области. Его вызвали сильные продолжительные дожди 24-27 июня в западных районах региона. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.


С 25 июня в 83 населенных пунктах региона подтоплено 6 тыс. 669 домов и 6 тыс. 847 приусадебных участков, на затопленной территории проживает 32 тыс. 777 человек, в том числе 4 тыс. детей. Пострадало также 43 социальных объекта.


В результате наводнения предположительно погибли 16 человек, пострадали около 760 местных жителей, свыше 150 госпитализированы.


Подтопления были зарегистрированы в шести районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, где вышли из берегов левые притоки Ангары — крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. В настоящее время отмечается снижение уровня воды во всех реках.

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