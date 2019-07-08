Вода остается более чем в 200 домах в зоне наводнения в Иркутской области

Подтопленные жилые дома остались в двух населенных пунктах Иркутской области — городе Тулун и поселке Октябрьский, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Всего подтоплены 233 жилых дома, а также 233 приусадебных участка.
Число погибших в наводнение за последние сутки не изменилось — 22 человека. Еще 11 также продолжают числиться без вести пропавшими, ведутся розыскные мероприятия.
По уточненным данным МЧС, с 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области, 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 34 тыс. 234 человека, в том числе более 8 тыс. детей. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, 48 участков автомобильных дорог, более 11 тыс. приусадебных участков. Повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
3 июля президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным иркутского губернатора Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка составил 31 млрд руб.
Мэр города призвал томичей помочь пострадавшим в результате наводнения. По его словам, сотрудники мэрии в добровольном порядке перечислят те суммы, которые посчитают возможными для своей семьи
Все желающие помочь могут перевести деньги по следующим реквизитам:
ИНН 3808089012
КПП 042520607
Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»
БИК 042520607
р/с 407 038 104 183 50001536
Назначение платежа: Оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.