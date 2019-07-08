Вода остается более чем в 200 домах в зоне наводнения в Иркутской области

Подтопленные жилые дома остались в двух населенных пунктах Иркутской области — городе Тулун и поселке Октябрьский, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Всего подтоплены 233 жилых дома, а также 233 приусадебных участка.

Число погибших в наводнение за последние сутки не изменилось — 22 человека. Еще 11 также продолжают числиться без вести пропавшими, ведутся розыскные мероприятия.





По уточненным данным МЧС, с 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области, 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 34 тыс. 234 человека, в том числе более 8 тыс. детей. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, 48 участков автомобильных дорог, более 11 тыс. приусадебных участков. Повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.





​3 июля президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным иркутского губернатора Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка составил 31 млрд руб.