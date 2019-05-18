Во время крестного хода ограничат движение автомобилей

С 11.30 до 14.00 по ходу движения колонны крестного хода перекроют движение автомобилей на участках:



- ул. К. Маркса от пер. Кооперативного до пл. Ленина, 2;



- пр. Ленина от пер. Кооперативного до пер. Батенькова;



- элемент улично-дорожной сети от ул. К. Маркса до ул. Бакунина;



- ул. Р. Люксембург от пер. Совпартшкольного до ул. Обруб;



- ул. Набережная реки Ушайка от ул. Обруб до пер. Батенькова;



- пер. Пионерский от ул. Набережная реки Ушайки до пер. Батенькова;



- пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Крылова;



- ул. Гагарина от пер. Батенькова до пл. Новособорная, 2б;



- пер. Нахановича от пр. Ленина до ул. Гагарина;



- ул. А. Беленца от пр. Ленина до ул. Гагарина;



- пер. Плеханова от ул. Гагарина до ул. Советская;



- пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Крылова;



- элемент улично-дорожной сети пл. Новособорная, 2б от пр. Ленина до ул. Советская.







