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18 мая,
2019
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Во время крестного хода ограничат движение автомобилей

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

В Томске 19 мая временно изменится схема движения транспорта из-за крестного хода, приуроченного к празднованию Дней славянской письменности и культуры. Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.


Духовенство и прихожане томских храмов, участники чтений, воспитанники воскресных школ в сопровождении колокольного звона с иконами и церковными песнопениями начнут движение от Богоявленского собора к улице Гагарина и далее проследуют к площади Новособорной.


Во время крестного хода ограничат движение автомобилей

С 11.30 до 14.00 по ходу движения колонны крестного хода перекроют движение автомобилей на участках:

- ул. К. Маркса от пер. Кооперативного до пл. Ленина, 2;

- пр. Ленина от пер. Кооперативного до пер. Батенькова;

- элемент улично-дорожной сети от ул. К. Маркса до ул. Бакунина;

- ул. Р. Люксембург от пер. Совпартшкольного до ул. Обруб;

- ул. Набережная реки Ушайка от ул. Обруб до пер. Батенькова;

- пер. Пионерский от ул. Набережная реки Ушайки до пер. Батенькова;

- пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Крылова;

- ул. Гагарина от пер. Батенькова до пл. Новособорная, 2б;

- пер. Нахановича от пр. Ленина до ул. Гагарина;

- ул. А. Беленца от пр. Ленина до ул. Гагарина;

- пер. Плеханова от ул. Гагарина до ул. Советская;

- пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Крылова;

- элемент улично-дорожной сети пл. Новособорная, 2б от пр. Ленина до ул. Советская.



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