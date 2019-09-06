Внучка репрессированного ежегодно моет памятник жертвам политических репрессий

«Прежде всего, в городе нет ответственной службы по уходу за мемориальными местами», — говорит томичка Ася Шулбаева. Три года она приходит к памятнику жертвам политических репрессий, чтобы помыть его. По ее словам, памятник необходимо мыть хотя бы раз в год, иначе он зарастает черной плесенью.
«Никто не знает, где могила моего репрессированного деда. Поэтому я и ухаживаю за этим памятником. К нам приезжают иностранные делегации, приносят сюда цветы, а памятник в таком состоянии. Неудобно», – продолжает Ася.
Как рассказал руководитель Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич, сотрудники музея тоже регулярно моют и памятник, и стелы. «Вот за этим польским камнем я лично слежу. Город отвечает за клумбы, вот цветы посажены. А памятник остается нам».
К празднику привели центр в порядок, но не здесь. День томича, он же день каждого томича. Почему же те, в память о ком поставлен этот камень, не заслуживают к себе человеческого отношения?