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06 сентября,
2019
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Внучка репрессированного ежегодно моет памятник жертвам политических репрессий

Сергей Мальцев
Сергей Мальцев
5 часов назад

«Прежде всего, в городе нет ответственной службы по уходу за мемориальными местами», — говорит томичка Ася Шулбаева. Три года она приходит к памятнику жертвам политических репрессий, чтобы помыть его. По ее словам, памятник необходимо мыть хотя бы раз в год, иначе он зарастает черной плесенью.


«Никто не знает, где могила моего репрессированного деда. Поэтому я и ухаживаю за этим памятником. К нам приезжают иностранные делегации, приносят сюда цветы, а памятник в таком состоянии. Неудобно», – продолжает Ася.

Внучка репрессированного ежегодно моет памятник жертвам политических репрессий
Фото: Сергей Мальцев
Внучка репрессированного ежегодно моет памятник жертвам политических репрессий
Фото: Сергей Мальцев
Внучка репрессированного ежегодно моет памятник жертвам политических репрессий
Фото: Сергей Мальцев

Как рассказал руководитель Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич, сотрудники музея тоже регулярно моют и памятник, и стелы. «Вот за этим польским камнем я лично слежу. Город отвечает за клумбы, вот цветы посажены. А памятник остается нам».


К празднику привели центр в порядок, но не здесь. День томича, он же день каждого томича. Почему же те, в память о ком поставлен этот камень, не заслуживают к себе человеческого отношения?

Внучка репрессированного ежегодно моет памятник жертвам политических репрессий
Видео: Сергей Мальцев
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