Внучка репрессированного ежегодно моет памятник жертвам политических репрессий

«Прежде всего, в городе нет ответственной службы по уходу за мемориальными местами», — говорит томичка Ася Шулбаева. Три года она приходит к памятнику жертвам политических репрессий, чтобы помыть его. По ее словам, памятник необходимо мыть хотя бы раз в год, иначе он зарастает черной плесенью.



«Никто не знает, где могила моего репрессированного деда. Поэтому я и ухаживаю за этим памятником. К нам приезжают иностранные делегации, приносят сюда цветы, а памятник в таком состоянии. Неудобно», – продолжает Ася.