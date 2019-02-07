Властям не хватает 1,2 млрд рублей на достройку объектов ОЭЗ

Экспоцентр и инжиниринговый центр, относящие к томской ОЭЗ, будут достроены в 2022 году, сообщил замгубернатора Юрий Гурдин. При этом сейчас на их строительство не хватает денег.

В ОЭЗ начали строительство экспоцентра и инжинирингового центра. Но в июле 2017 года оно было остановлено из-за процедуры передачи имущества Особой экономической зоны региону.







«В уставный капитал передаются средства, оставшиеся от незавершенного строительства. Уже произошла индексация, в каких-то случаях — утраты. На сегодняшний день разница между средствами, которые находятся на остатке в московской ОЭЗ, — два миллиарда рублей. Этих денег недостаточно для завершения строительства. Есть экспертиза сметной стоимости по всем 42 объектам, которые нам передают, по ней требуется порядка 3,2 миллиарда рублей. Так что теперь открыт вопрос: «Где еще взять 1,2 миллиарда рублей?» — рассказал Гурдин.







Сейчас для решения вопроса о финансировании губернатор области Сергей Жвачкин планирует встретиться с заместителем председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталием Мутко и министром экономразвития Максимом Орешкиным.





В настоящее время процесс передачи полномочий по управлению зоной на региональный уровень продолжается. Планируется, что он будет завершен к июлю этого года.







На начало 2019 года резидентами томской ОЭЗ являются 64 компании. Власти отмечают, что число резидентов сокращается из-за отмены ряда льгот.





«Обусловлено это главным образом отменой на федеральном уровне с текущего года нулевой ставки по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов, а также частотой проверок резидентов со стороны контрольных органов. Со своей стороны администрация Томской области проводит напряженную работу с федеральным центром, с аппаратом полномочного представителя президента в СФО, чтобы вернуть данные льготы», — отметил Гурдин.

