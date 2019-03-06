Власти: «заказные» маршрутки больше не появятся в Томске

Власти Томска не прогнозируют возвращения «заказных» автобусов. Они появились в 2017 году, после того как в городе ввели новую маршрутную сеть, и просуществовали около года.

«Новое законодательство исключает возможность того, что появится кто-то, работающий по принципу «куда хочу — туда и еду». Вообще, понятие «нелегальные перевозчики» появилось только в Томске, в 2016 году. Ни в одном другом городе такого нет. Ни у кого в мыслях нет перевозить нелегально пассажиров. И я сколько раз спрашивал у людей, зачем они туда садятся, ведь такой перевозчик ни за что не отвечает. У легальных водителей пассажиры застрахованы, они отвечают за безопасность пассажиров», — сказал заммэра Томска Владимир Брюханцев.





Напомним, что с 1 января 2017 года в Томске заработала новая маршрутная сеть. Часть перевозчиков осталась недовольна результатами аукционов и заявила о том, что организует альтернативные, заказные перевозки. Как говорил Кляйн ранее, эту проблему нужно решить до конца года. Однако позднее признал, что без изменений федерального закона это сделать невозможно.





Сейчас власти разрабатывают новую маршрутную сеть. Ее планируют представить после 20 марта. Планируется, что там будет меньше дублирующих маршрутов, сократится число межмуниципальных рейсов. Зато появятся автобусы в новые микрорайоны — Радужный или Южные Ворота.