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04 февраля,
2019
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Новости

Власти: в томских больницах стали в два раза быстрее отвечать на звонки пациентов

ТВ2
ТВ2
12 часов назад

Время ожидания абонентом ответа в call-центрах медучреждений Томской области уменьшилось почти в два раза, сообщает пресс-служба обладминистрации. Теперь это не 4,5 минуты, а не более 2,5 минут. Если раньше в регистратуру не дозванивалось более 5% пациентов, то теперь — до 2,75 %. Подсчеты производились департаментом здравоохранения региона по итогам мониторинга за 2018 год.


«Мониторинг начался в рамках проекта «Входная группа» в 2016 году, а с 2017-го вошел в проект «Бережливая поликлиника», — уточняет первый заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Вадим Бойков. — За этот период в поликлиниках уменьшилось время дозвона и доля потерянных абонентов, а также с 77,6 % до 87,5 % увеличился показатель доступности — это параметр, который учитывает и время ожидания, и долю потерянных абонентов, и уровень обслуживания в течение каждого рабочего дня», — отметил Бойков.


Мониторинг качества работы call-центров в томских больницах продолжится в 2019 году. Практики проектов «Входная группа» и «Бережливая поликлиника» частично включат в стандарт организации амбулаторной помощи в целях повышения качества и доступности медицины для пациентов.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
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