Власти: «ТомскСАХ» готово к работе в зимних условиях

«ТомскСАХ» готово к работе в зимних условиях, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее работники предприятия жаловались на низкую зарплату. Также они рассказывали, что большая часть техники сломана и стоит на ремонте, а деталей для ремонта нет.

«Осадков по прогнозу не ожидается, но мы начинаем постоянное дежурство на пескобазе в связи с понижением ночных температур, — рассказал руководитель «ТомскСАХа» Евгений Якуба. — По поручению мэра Ивана Кляйна мы подготовили запас песко-соляной смеси. На сегодняшний день заготовлено более 24 тысяч тонн. 145 единиц техники полностью готовы к работе. Это 94 процента от общего парка нашего предприятия. До конца недели мы закончим перевешивать оборудование на оставшихся 9 единицах».





По словам Якубы, в конце 2018-го — начале 2019 года власти города закупили новую технику для уборки улиц — это плужно-щеточные машины, грейдер и шнекоротор «Арктик». В общей сложности парк предприятия пополнился на 12 новых машин для специализированной уборки улиц.