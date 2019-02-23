Власти Томской области рассказали о перспективах добычи торфа в регионе

«У нас есть несколько участков, которые взяли в аренду, но не разрабатывают. Сидят, как собаки на сене. У Сибирского научно-исследовательского института торфа есть научные разработки, но нет средств, нет инвесторов. Каждый раз кто-то приезжает и уезжает. Я знаю, что Белоруссия была наиболее развитой территорией с точки зрения техники и потребления, но и у них торф пошел на снижение. Но сейчас тренд на органическое земледелие, поэтому увеличивается спрос. Однако в Томской области сейчас инвесторов нет. Сейчас опять кто-то ко мне подходил, спрашивал, можно ли приехать, чтобы изучить вопрос. Мы готовы ждать, переживаний нет, ведь торф — это тот ресурс, который всем понадобится. Но требуются значительные первоначальные средства, чтобы вложиться в технику, разработку и в дальнейшем, чтобы его раскручивать и получать», — сказал замгубернатора по агропромышленности Андрей Кнорр.





Программу переработки торфа в Томской области поручал разработать прежний глава региона Виктор Кресс еще в 2008 году. Тогда же китайская государственная инвестиционная компания Liaoning Energy Investment планировала заключить соглашение о добыче и переработке торфа на территории региона.





В 2010 году департамент недропользования администрации Томской области продал лицензии на разработку Полуденовского месторождения торфа в Верхнекетском районе. Ее стоимость составила 1,25 млн рублей. Площадь участка недр, включающего Полуденовское месторождение торфа, составляет 19 тыс. 503 га. Балансовые запасы составляют 40 млн 710 тыс. тонн.





Ресурсы торфа в Томской области составляют 29,3 млрд тонн, это 18% всех ресурсов торфа в России. При этом, ученые отмечают малую геологическую и экономическую изученность месторождений — на начало 2005 года она составляла 3%.