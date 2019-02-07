Власти Томской области продолжают переговоры с сетями «Ашан» и «Леруа Мерлен», однако предложенные под магазины площадки представителей сетей пока не устраивают.

Сеть магазинов «Ашан» заинтересовалась томским рынком еще в 2016 году. Власти предложили ей два участка земли — в районе Соснового Бора и в районе, прилегающем к особой экономической зоне «Томск». В Сибири Auchan представлен в Новосибирске, Барнауле, Новокузнецке, Омске. Позднее «Леруа Мерлен» объявила, что готова построить магазин в Томске.

«Сейчас на нас вышла структура «Иммошан», управляющая торговыми центрами в Европе и Азии. Мы не закрыли эту тему, переговоры продолжаем вести», — сказал замгубернатора Юрий Гурдин.





Он добавил, что также в Томске может появиться большой торговый центр «Мария-Ра». Кроме того, сеть супермаркетов «Бахетле», основанная в Республике Татарстан, заинтересована в томском рынке.





«У нас активизировались контакты с Татарстаном. В феврале планируется приезд делегации из Казани. Сейчас мы прорабатываем вопрос размещения в Томске магазинов татарской торговой сети «Бахетле», — рассказал вице-губернатор.





По данным, размещенным на сайте компании, сегодня работает 17 супермаркетов в Казани и 11 магазинов в других городах (Москве, Набережных Челнах, Нижнекамске). У «Бахетле» есть производственная база, где централизованно готовят продукты длительного хранения — замороженные пельмени, вареники, копченое мясо, сухую домашнюю лапшу. В 2006 году открылся специализированный цех по выпечке татарских национальных сладостей — их реализуют не только в Казани, но и во многих других городах России.