Власти Томской области продолжат ставить пожарные извещатели в частные дома

В 2019 году власти региона планируют продолжить работу по установке пожарных извещателей. Но не все жители частных домов в Томской области хотят устанавливать приборы, рассказал замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков.

«В 2018 году мы увидели халатное отношение к этим приборам. Кто-то даже воспринял мигающий красный свет как видеозапись с трансляцией, — рассказал Анатолий Рожков. — Мы могли бы еще раз напрячь органы местного самоуправления и пойти устанавливать приборы. Но пока не ясно, насколько это эффективно. Если извещатель сразу передает информацию в пожарную часть, это эффективно: в случае возгорания людей своевременно могут эвакуировать из горящего здания. Но встает вопрос, кто будет платить за обслуживание. Малообеспеченные граждане говорят, что не готовы нести расходы. Устанавливать извещатели надо, но нужно знать, что деньги будут вложены не напрасно. Семья должна быть готова к использованию».





Замгубернатора напомнил, что в январе этого года в частном жилом секторе Томской области произошло множество пожаров. Чаще всего причиной возгорания, по мнению Анатолия Рожкова, становился «перетоп».