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01 февраля,
2019
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Власти Томской области продолжат ставить пожарные извещатели в частные дома

ТВ2
ТВ2
1 день назад

В 2019 году власти региона планируют продолжить работу по установке пожарных извещателей. Но не все жители частных домов в Томской области хотят устанавливать приборы, рассказал замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков. 

Власти Томской области продолжат ставить пожарные извещатели в частные дома

«В 2018 году мы увидели халатное отношение к этим приборам. Кто-то даже воспринял мигающий красный свет как видеозапись с трансляцией, — рассказал Анатолий Рожков. — Мы могли бы еще раз напрячь органы местного самоуправления и пойти устанавливать приборы. Но пока не ясно, насколько это эффективно. Если извещатель сразу передает информацию в пожарную часть, это эффективно: в случае возгорания людей своевременно могут эвакуировать из горящего здания. Но встает вопрос, кто будет платить за обслуживание. Малообеспеченные граждане говорят, что не готовы нести расходы. Устанавливать извещатели надо, но нужно знать, что деньги будут вложены не напрасно. Семья должна быть готова к использованию».


Замгубернатора напомнил, что в январе этого года в частном жилом секторе Томской области произошло множество пожаров. Чаще всего причиной возгорания, по мнению Анатолия Рожкова, становился «перетоп». 

Это в том числе вопрос качества жизни, — отметил Рожков. — Но люди должны понимать, что они тоже участники этого процесса. К сожалению, не всегда это получается. Поэтому на 2019 год мы планируем продолжать установку пожарных извещателей, особенно в домах, находящихся в группе риска. Будем проводить частные обследования и проверять, как работают приборы.

Власти Томской области продолжат ставить пожарные извещатели в частные дома

Губернатор Томской области поручил установить пожарные извещатели в дома малоимущих семей после гибели восьми человек при пожаре в селе Молчаново в апреле 2016 года.


«Губернатор дал команду, чтобы проработали вопрос приобретения извещателей, хотя бы для малоимущих семей, — сообщил председатель облкомитета по вопросам ГО и ЧС Валерий Уйманов. — Сейчас данный вопрос мы прорабатываем. К сожалению, аморфность населения присутствует при решении таких вопросов. Население склонить к покупке будет непросто». 

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