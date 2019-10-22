Добрые новости
22 октября,
2019
1
фото
Новости

Власти Томской области попросили у федерации денег на строительство нового стадиона

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Власти Томской области не приступали к проектированию нового стадиона на левом берегу Томи. Работу над проектом планируется начать в 2020 году, если Министерство спорта выделит деньги на реализацию идеи. 

Власти Томской области попросили у федерации денег на строительство нового стадиона

«Мы не замахиваемся на серьезный объект, — сказал замгубернатора Сергей Ильиных, выступая в Совете Федерации. — Это стадион на 15 тысяч зрителей с легкоатлетическим ядром, с возможностью проведения не сколько футбольных матчей, а сколько для занятий легкой атлетикой: и студентов, которых у нас немало, и простых жителей Томска. Мы рассматриваем стадион не как спортивный объект, а как центр спортивного кластера нового развивающегося микрорайона. Губернатор договорился с Минобрнауки и компанией ВЭБ на реализацию строительства крупнейшего студенческого кампуса».

При этом к детальной проработке проекта власти региона не приступали.


«Мы планируем приступить к проектированию в 2020-2021 годах. Я прошу нас правильно понять: стоимость такого объекта сопоставима с квартальным финансированием отрасли. Поэтому начинать даже проектирование без предварительных гарантий мы не можем», — подчеркнул Сергей Ильиных.


В свою очередь замминистра спорта РФ Марина Томилова заявила, что министерство готово поддержать проект.


«К сожалению, в Томской области больше никогда не будет яркого хоккея, волейбола. Баскетбол — дай Бог, студенческий у нас всегда был. <...> Поэтому выбор стадиона правильный, но надо, конечно, искать еще инвесторов. Министерство спорта также поддерживает проект при наличии документов и готово оказать максимальное содействие», — сказала Томилова.


Напомним, первая информация о строительстве нового стадиона появилась в 2015 году. В 2019 году Сергей Жвачкин к данной теме вернулся. По словам губернатора, под стадион было найдено две площадки — в Зеленых Горках или за Коммунальным мостом. За будущим стадионом зарезервировали землю.


Согласно эскизу, новый стадион будет иметь две трибуны, тренажерный зал под открытым небом и две площадки для игры в баскетбол или мини-футбол, а также беговые дорожки.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.