Власти Томской области попросили у федерации денег на строительство нового стадиона

Власти Томской области не приступали к проектированию нового стадиона на левом берегу Томи. Работу над проектом планируется начать в 2020 году, если Министерство спорта выделит деньги на реализацию идеи.

«Мы не замахиваемся на серьезный объект, — сказал замгубернатора Сергей Ильиных, выступая в Совете Федерации. — Это стадион на 15 тысяч зрителей с легкоатлетическим ядром, с возможностью проведения не сколько футбольных матчей, а сколько для занятий легкой атлетикой: и студентов, которых у нас немало, и простых жителей Томска. Мы рассматриваем стадион не как спортивный объект, а как центр спортивного кластера нового развивающегося микрорайона. Губернатор договорился с Минобрнауки и компанией ВЭБ на реализацию строительства крупнейшего студенческого кампуса».

При этом к детальной проработке проекта власти региона не приступали.





«Мы планируем приступить к проектированию в 2020-2021 годах. Я прошу нас правильно понять: стоимость такого объекта сопоставима с квартальным финансированием отрасли. Поэтому начинать даже проектирование без предварительных гарантий мы не можем», — подчеркнул Сергей Ильиных.





В свою очередь замминистра спорта РФ Марина Томилова заявила, что министерство готово поддержать проект.





«К сожалению, в Томской области больше никогда не будет яркого хоккея, волейбола. Баскетбол — дай Бог, студенческий у нас всегда был. <...> Поэтому выбор стадиона правильный, но надо, конечно, искать еще инвесторов. Министерство спорта также поддерживает проект при наличии документов и готово оказать максимальное содействие», — сказала Томилова.







Напомним, первая информация о строительстве нового стадиона появилась в 2015 году. В 2019 году Сергей Жвачкин к данной теме вернулся. По словам губернатора, под стадион было найдено две площадки — в Зеленых Горках или за Коммунальным мостом. За будущим стадионом зарезервировали землю.





Согласно эскизу, новый стадион будет иметь две трибуны, тренажерный зал под открытым небом и две площадки для игры в баскетбол или мини-футбол, а также беговые дорожки.