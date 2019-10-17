Власти Томской области пока не планируют корректировать нормативы накопления мусора
Власти Томской области не планируют в ближайшее время корректировать нормативы накопления мусора. Ранее активисты ОНФ отмечали, что нормативы накопления ТКО в Томской области самые большие в Сибири. В свою очередь уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов попросил Генпрокуратуру разобраться, почему нормативы на вывоз мусора в регионах различаются в сотни раз.
Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность нормативов накопления ТКО по регионам, в которых он превосходит среднее по стране значение более чем на 50 % в двух и более категориях объектов. Речь идет о 41 субъекте РФ, куда вошла и Томская область. По словам Титова, такие различия в нормативах накопления отходов приводят к установлению необоснованной платы за вывоз мусора, что создает неравные конкурентные условия, увеличивает нагрузку на бизнес, ухудшает инвестиционный климат и замедляет экономический рост.
Так, например, норматив накопления отходов за каждого ребенка в детском саду в Томске более чем в девять раз выше, чем в Республике Алтай, в пять раз выше, чем в Алтайском крае, Республике Тыва, Кемеровской и Омской областях.
Такая же ситуация для универсамов: в Томске норматив выше в 13 раз, чем в соседних Новосибирской и Кемеровской областях, в 15 раз – чем в Хакасии, и в 32 раза выше, чем в Республике Алтай. Такие же пропорции – для продовольственных магазинов, отделений связи, финансовых учреждений, автомастерских, ж/д и автовокзалов, детских домов и интернатов, кинотеатров и театров, спортивных клубов, турбаз и домов отдыха, музеев.
«Мы рассчитали, что если взять универмаг 100 кв. м в Томском районе, где индивидуальный предприниматель — он же и продавец, и уборщик. У него доля расходов на вывоз ТКО больше, чем налоговая нагрузка по ЕНВД. Еще и штрафы. Мы попросили департамент природных ресурсов ввиду сложившейся ситуации не кошмарить бизнес. Конечно, мы не получили ответов, каким образом эти цифры появились. Но нас выслушали, и мы видим, что никаких контрольных мероприятий не проводится. Людей пока не штрафуют», — отмечает сопредседатель ОНФ Константин Юденко.
Активисты ОНФ отправили запрос замгубернатора Андрею Кнорру, курирующему реализацию мусорной реформы. В полученном ответе отмечается, что «в настоящее время отсутствуют основания для корректировки нормативов накопления ТКО».
«Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Томской области утверждены приказом департамента. В целях определения нормативов в установленном порядке проводились замеры отходов <...>, включая многоквартирные и индивидуальные жилые дома, в течение четырех сезонов (зима, весна, лето, осень). Определение нормативов накопления ТКО осуществлялось отдельно по каждой категории, установленной в техническом задании (при их наличии в муниципальном образовании). Расчет нормативов накопления производился в соответствии с правилами, которые предусматривают суммирование данных по дням недели, полученных по результатам замеров. <...> Решение об их корректировке будет приниматься не ранее сдачи отчетности, в том числе налоговой, региональными операторами по обращению с ТКО», — подчеркивается в сообщении.
При этом, по данным «Спецавтохозяйства», в настоящее время договоры на вывоз мусора заключили только 3150 организаций. Из них 1880 платят по факту, остальные по нормативам. В Томске насчитывается 34 тысячи юридических лиц.
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