Власти Томской области пока не планируют корректировать нормативы накопления мусора

Власти Томской области не планируют в ближайшее время корректировать нормативы накопления мусора. Ранее активисты ОНФ отмечали, что нормативы накопления ТКО в Томской области самые большие в Сибири. В свою очередь уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов попросил Генпрокуратуру разобраться, почему нормативы на вывоз мусора в регионах различаются в сотни раз.

Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность нормативов накопления ТКО по регионам, в которых он превосходит среднее по стране значение более чем на 50 % в двух и более категориях объектов. Речь идет о 41 субъекте РФ, куда вошла и Томская область. По словам Титова, такие различия в нормативах накопления отходов приводят к установлению необоснованной платы за вывоз мусора, что создает неравные конкурентные условия, увеличивает нагрузку на бизнес, ухудшает инвестиционный климат и замедляет экономический рост.





Так, например, норматив накопления отходов за каждого ребенка в детском саду в Томске более чем в девять раз выше, чем в Республике Алтай, в пять раз выше, чем в Алтайском крае, Республике Тыва, Кемеровской и Омской областях.





Такая же ситуация для универсамов: в Томске норматив выше в 13 раз, чем в соседних Новосибирской и Кемеровской областях, в 15 раз – чем в Хакасии, и в 32 раза выше, чем в Республике Алтай. Такие же пропорции – для продовольственных магазинов, отделений связи, финансовых учреждений, автомастерских, ж/д и автовокзалов, детских домов и интернатов, кинотеатров и театров, спортивных клубов, турбаз и домов отдыха, музеев.