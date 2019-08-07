Власти Томской области: отставания в реализации проекта «Здравоохранение» нет

Как заявили в администрации, в регионе нет отставания в сроках реализации нацпроекта «Здравоохранение», а участки под строительство фельдшерских пунктов в районах выделились вовремя.





Ранее мы сообщали, что в правительстве премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минздраву и Минэкономразвития до 10 августа разобраться в причинах, по которым 20 российских регионов, среди которых и Томская область, отстают в реализации проекта «Здравоохранение». В документе, размещенном на сайте правительства РФ, уточняется, что в этих субъектах не предоставлены земельные участки под строительство или установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.





«К началу июля во всех населенных пунктах были выделены и оформлены земельные участки для строительства ФАП. На сегодняшний день уже завершены работы по монтажу помещения в Верхнекетском районе. До 12 августа закончится монтаж в деревне Подоба Шегарского района, а в сентябре — в Федораевке, Мишутино и деревне Сухое», — сообщила во вторник, 6 августа, областная администрация.





Отметим, в Томской области в 2019 году на финансирование нацпроекта «Здравоохранение» планируют потратить 26,9 миллиарда рублей. Деньги из федерального и регионального бюджетов вложат в покупку нового оборудования, развитие первичной медико-санитарной помощи, создание фельдшерско-акушерских пунктов и борьбу с заболеваниями.