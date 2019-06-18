Власти Томской области обещают отремонтировать дорогу до Кедрового к 2021 году

Власти Томской области выделили 60 млн рублей на ремонт участка дороги Кедровый — Кёнга. Ранее жители назвали данную дорогу «дорогой в ад». Особенно сложно, по их словам, проехать на участке в 142 километра от Парбига до Кедрового, где застревает даже специализированная техника.

«Эта дорога возводилась как технологический проезд для зимнего завоза грузов для нефтяников. Дорога протяженная, по большей части не имеет покрытия, поэтому проехать по ней трудно, а после дождя практически невозможно. Сделать всю дорогу сразу — это очень дорого. Это не просто ремонт, как в городе, это капитальный ремонт. А еще никакие работы категорически нельзя выполнять в плохую погоду, поэтому ремонт ведется только в хорошую. Делают дорогу частями — сначала те участки, состояние которых хуже всех остальных», — сообщается в официальной группе обладминистрации ВКонтакте.





По данным пресс-службы, в 2019 году «Томскавтодор» подписал контракт на ремонт автомобильной дороги Кедровый – Гарь – Кенга. Это участок 71–78 км, восемь километров. На ремонт выделено 60 млн рублей. Срок выполнения работ 2019 – 2020 годы.





Ранее жители Кедрового жаловались, что дорога находится в ужасном состоянии, по ней невозможно проехать, не застряв. Горожане не могут уехать в отпуск и получить квалифицированную медицинскую помощь, добраться до города можно только на вертолете.





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