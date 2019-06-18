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18 июня,
2019
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Власти Томской области обещают отремонтировать дорогу до Кедрового к 2021 году

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Власти Томской области выделили 60 млн рублей на ремонт участка дороги Кедровый — Кёнга. Ранее жители назвали данную дорогу «дорогой в ад». Особенно сложно, по их словам, проехать на участке в 142 километра от Парбига до Кедрового, где застревает даже специализированная техника.

Власти Томской области обещают отремонтировать дорогу до Кедрового к 2021 году

«Эта дорога возводилась как технологический проезд для зимнего завоза грузов для нефтяников. Дорога протяженная, по большей части не имеет покрытия, поэтому проехать по ней трудно, а после дождя практически невозможно. Сделать всю дорогу сразу — это очень дорого. Это не просто ремонт, как в городе, это капитальный ремонт. А еще никакие работы категорически нельзя выполнять в плохую погоду, поэтому ремонт ведется только в хорошую. Делают дорогу частями — сначала те участки, состояние которых хуже всех остальных», — сообщается в официальной группе обладминистрации ВКонтакте.


По данным пресс-службы, в 2019 году «Томскавтодор» подписал контракт на ремонт автомобильной дороги Кедровый – Гарь – Кенга. Это участок 71–78 км, восемь километров. На ремонт выделено 60 млн рублей. Срок выполнения работ 2019 – 2020 годы.


Ранее жители Кедрового жаловались, что  дорога находится в ужасном состоянии, по ней невозможно проехать, не застряв. Горожане не могут уехать в отпуск и получить квалифицированную медицинскую помощь, добраться до города можно только на вертолете.


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