Власти Томской области недовольны ремонтом дорог

Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный заявил, что рабочая группа обнаружила множество дефектов на отремонтированных дорогах и подрядчики могут пойти под суд, если не устранят недостатки в срок в рамках гарантийных обязательств.





На 87 автодорогах, отремонтированных по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 годах, эксперты выявили продольные и поперечные трещины, разрушения мест отбора проб дорожных покрытий, просадки люков колодцев и решеток ливневых канализаций, сообщает пресс-служба региональной администрации.





В городе подрядчики уже устранили дефекты на улицах: 19 Гвардейской Дивизии, Осенней, Ф. Лыткина, Герцена и переулке Пионерском В Северске — на улице Царевского. В области доделали дороги по направлениям Томск — Мирный — Межениновка, Кудринский участок — Моряковский Затон, Михайловка — Александровское — Итатка с подъездом к селу Малиновка, Нелюбино — Рыбалово — Верхнее Сеченово с подъездом к деревне Лаврово.





Напомним, что проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется по поручению Владимира Путина. В 2017 году на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» Томская область получила из федерального бюджета 625 млн рублей, в 2018 году – 730 млн, в 2019 году — 1,768 миллиарда рублей. Согласно паспорту нацпроекта, до 2025 года необходимо привести в нормативное состояние не менее половины региональных автотрасс.

