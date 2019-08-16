В Томской области жителей хотят привлечь к сбору дикоросов для борьбы с бедностью
Власти Томской области разработали стратегию по снижению уровня бедности в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей администрации региона. В качестве одной из мер поддержки планируется привлекать людей с низким доходом к сбору грибов и ягод.
Минтруд РФ запустил пилотный проект по выводу из сложной ситуации бедных семей. В начале года проект начали реализовывать в Татарстане, Приморье, Кабардино-Балкарии, Нижегородской, Ивановской, Новгородской, Липецкой и Томской областях. С июля - в Республиках Коми и Тыва, в Алтайском и Пермском краях, а также в Курганской области.
«Планируем создать программы по привлечению инвесторов и созданию рабочих мест там, где есть высокая напряженность на рынке труда, программы профобучения и переобучения, условия по содействию самозанятости и обучению основам предпринимательства, сельскохозяйственной кооперации, включающей, в том числе, сбор и обработку дикоросов», — рассказала глава департамента соцзащиты по ТО Марина Киняйкина.
Киняйкина утверждает, что по итогам 2018 года ниже прожиточного минимума в регионе получают 15 % населения, причем 60 % из них — семьи с детьми.
Для увеличения дохода бедных семей власти разработали стратегию борьбы с бедностью. Один из пунктов — привлечение людей к сбору дикоросов. Замгубернатора Андрей Кнорр считает, что для Томской области это будет особенно актуально.
У нас дефицит сборщиков всегда есть, — высказался замгубернатора. — Если будут желающие — потребность в них хорошая, и я считаю, что это хороший инструмент. У нас есть ресурс, за счет чего можно это делать, и хорошие сборщики зарабатывают за сезон до 500 тыс. рублей, а некоторые семьи — до миллиона рублей.
Кнорр также отметил, что можно обучать селян традиционным ремеслам Сибири.
По результатам исследования РИА Новости, 15,7 % населения Томской области проживает за чертой бедности, а 2 % — за чертой крайней бедности. В рейтинге регионов по бедности ТО находится на 47 строчке из 85.
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