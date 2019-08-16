В Томской области жителей хотят привлечь к сбору дикоросов для борьбы с бедностью

Власти Томской области разработали стратегию по снижению уровня бедности в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей администрации региона. В качестве одной из мер поддержки планируется привлекать людей с низким доходом к сбору грибов и ягод.

Минтруд РФ запустил пилотный проект по выводу из сложной ситуации бедных семей. В начале года проект начали реализовывать в Татарстане, Приморье, Кабардино-Балкарии, Нижегородской, Ивановской, Новгородской, Липецкой и Томской областях. С июля - в Республиках Коми и Тыва, в Алтайском и Пермском краях, а также в Курганской области.





«Планируем создать программы по привлечению инвесторов и созданию рабочих мест там, где есть высокая напряженность на рынке труда, программы профобучения и переобучения, условия по содействию самозанятости и обучению основам предпринимательства, сельскохозяйственной кооперации, включающей, в том числе, сбор и обработку дикоросов», — рассказала глава департамента соцзащиты по ТО Марина Киняйкина.

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Киняйкина утверждает, что по итогам 2018 года ниже прожиточного минимума в регионе получают 15 % населения, причем 60 % из них — семьи с детьми.





Для увеличения дохода бедных семей власти разработали стратегию борьбы с бедностью. Один из пунктов — привлечение людей к сбору дикоросов. Замгубернатора Андрей Кнорр считает, что для Томской области это будет особенно актуально.