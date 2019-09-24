Власти Томска рассчитывают, что через десять лет средняя зарплата составит 60-80 тысяч рублей

Средняя зарплата жителей Томска к 2030 году составит 63 тысячи рублей , согласно консервативному варианту долгосрочного развития города. По базовому варианту средняя зарплата достигнет 71 тысячи рублей , а по целевому — 78 тысяч . Такие данные следуют из прогноза социально-экономического развития города на ближайшие десять лет, опубликованного на сайте горадминистрации.

Консервативный вариант предусматривает рост номинальных денежных доходов населения в размере, позволяющем компенсировать уровень инфляции с незначительным ростом реальных доходов всех групп населения, — поясняется в тексте. — Базовый вариант предполагает устойчивый рост средней заработной платы в реальном секторе экономики, прежде всего, на крупных и средних предприятиях обрабатывающей промышленности. <...> Целевой вариант прогноза ориентирован на ускорение темпов роста реальных доходов населения вследствие опережающего роста производительности труда, увеличения доли занятых в высокопроизводительных секторах экономики, обеспечивающих высокую долю добавленной стоимости в объеме выпускаемой продукции.

Так, согласно документу, средняя зарплата работников крупных и средних предприятий в 2030 году, согласно консервативному варианту долгосрочного прогноза, составит 85 925 рублей. По базовому варианту средняя зарплата достигнет 99 265 рублей. Целевой вариант прогноза предусматривает, что средняя зарплата работников крупных и средних предприятий в 2020 году составит 54,3 тысячи рублей, в 2025 году – 78,5 тысячи рублей, в 2030 году – 112,5 тысячи рублей.





Среднемесячная зарплата работников, занятых в малом предпринимательстве, к 2030 году составит 39 тысяч рублей в консервативном варианте; 40 тысяч рублей в базовом варианте; 41 тысячу рублей в целевом варианте.





Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин докладывал, что средняя зарплата в Томской области в 2018 году составила 41,2 тысячи рублей. Согласно данным аналитиков, по итогу первого полугодия 2019 года Томская область оказалась среди аутсайдеров по темпу роста зарплат.





Ссылки по теме:

​

«Майские указы» — это просто анекдот»

РБК: Томская область не выполнила «майские указы» Путина по увеличению зарплат

«Я работаю на семи работах»

15 тысяч на двух работах

Власти рассказали, каким образом увеличат зарплаты учителям-бюджетникам

«Теперь мы собираем деньги не только на похороны, но и на адвокатов»​