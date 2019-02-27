Власти Томска прокомментировали просьбу о введении льготного тарифа для студентов

Напомним, что с 1 января 2019 года тариф на проезд в общественном транспорте Томска вырос до 21 рубля. До этого поездка в автобусе обходилась в 18 рублей, на электротранспорте — в 16 рублей. Перевозчики предлагали установить плату за проезд в размере 30 рублей, а тарифная комиссия — 22 рубля, но мэр Иван Кляйн снизил предложенный комиссией тариф на один рубль.



В Томске прошли несколько пикетов, на которых активисты собирали подписи за введение льготного студенческого тарифа. Было собрано порядка 500 подписей, которые позднее были переданы в мэрию города.





«Сегодня есть проездной в трамваях и троллейбусах. Я не хочу, чтобы муниципалитет влазил в деньги перевозчиков. Для студентов 800 рублей проездной. Если разделить на количество поездок, то получается, что студент платит меньше пенсионера. А это ложится на экономику билета, экономику электротранспорта. А говорить о том, что нужно ездить за десять рублей, неправильно», — сказал заммэра Владимир Брюханцев.





При этом заммэра не исключил, что с внедрением единого проездного билета проездной билет для студентов будет действовать и в маршрутках.