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11 декабря,
2019
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Новости

Власти Томска предлагают ввести штрафы за парковку перед мусорными баками

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Власти Томска предлагают штрафовать водителей машин, которые паркуются перед мусорными баками и мешают работе мусоровозов. Депутаты областной комиссии по развитию инфраструктуры и вопросам ЖКХ уже одобрили данное предложение.

Власти Томска предлагают ввести штрафы за парковку перед мусорными баками

С инициативой штрафовать выступили власти Томска. Заммэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус рассказал, что проблема особенно актуальна в утренние часы, в которые, как правило, работают мусоровозы, а личный транспорт обычно в это время стоит во дворах.


«Сегодня с утра таких объектов было 18», — привел пример Черноус.


Власти предлагают, что первый раз нарушителю будет грозить предупреждение. При повторном нарушении для физических лиц штраф составит тысячу людей, для должностных лиц — пять тысяч рублей и для юридических лиц — десять тысяч рублей.


В свою очередь председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов одобрил инициативу.


«Но есть юридически значимое замечание. На уровне субъекта федерации в областном административном кодексе мы можем установить административную ответственность за нарушение правил благоустройства территорий. А эти правила утверждают муниципальные образования. То есть для того, чтобы концепция получила свое развитие, нужно, чтобы в правилах благоустройства появилось требование о запрете на создание препятствий для подъезда специализированных транспортных средств к площадкам накопления твердых коммунальных отходов», — отметил Автомонов.


Обсуждение проекта в областном парламенте продолжится.

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