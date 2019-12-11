Власти Томска предлагают ввести штрафы за парковку перед мусорными баками

Власти Томска предлагают штрафовать водителей машин, которые паркуются перед мусорными баками и мешают работе мусоровозов. Депутаты областной комиссии по развитию инфраструктуры и вопросам ЖКХ уже одобрили данное предложение.

С инициативой штрафовать выступили власти Томска. Заммэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус рассказал, что проблема особенно актуальна в утренние часы, в которые, как правило, работают мусоровозы, а личный транспорт обычно в это время стоит во дворах.





«Сегодня с утра таких объектов было 18», — привел пример Черноус.





Власти предлагают, что первый раз нарушителю будет грозить предупреждение. При повторном нарушении для физических лиц штраф составит тысячу людей, для должностных лиц — пять тысяч рублей и для юридических лиц — десять тысяч рублей.





В свою очередь председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов одобрил инициативу.





«Но есть юридически значимое замечание. На уровне субъекта федерации в областном административном кодексе мы можем установить административную ответственность за нарушение правил благоустройства территорий. А эти правила утверждают муниципальные образования. То есть для того, чтобы концепция получила свое развитие, нужно, чтобы в правилах благоустройства появилось требование о запрете на создание препятствий для подъезда специализированных транспортных средств к площадкам накопления твердых коммунальных отходов», — отметил Автомонов.





Обсуждение проекта в областном парламенте продолжится.