Власти Томска потратили на камеры видеонаблюдения 37 млн рублей

В 2019 году в Томске на установку видеонаблюдения потратили 37 млн рублей, в 2020 году в городском бюджете на эти цели выделят 28 млн, сообщают в мэрии.

«Финансирование в 2020 году отличается в связи с завершением большого блока мероприятий по установке систем видеонаблюдения в школах Томска и учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования. В детских садах мы завершили эту работу еще в 2017 году», — рассказал председатель комитета общественной безопасности Сергей Сладкин.





По поручению мэра Томска Ивана Кляйна установка систем видеонаблюдения в детских учреждениях началась в 2015 году и уже подходит к своему завершению. За это время было оснащено 116 корпусов детских садов, 54 школы, 59 учреждений дополнительного образования.





В 2019 году были установлены системы видеонаблюдения еще в 15 школах и 17 учреждениях дополнительного образования. В ближайшие годы установят систему видеонаблюдения в учреждениях культуры и спорта.





По данным мэрии, теперь органы УМВД могут фиксировать и предотвращать нарушения на территории школ и детских садов. Кроме того, системы видеонаблюдения используются сотрудниками полиции и для раскрытия преступлений, совершенных вблизи этих учреждений.





Всего с 2015 по 2019 год на реализацию программы из городского бюджета было направлено около 200 млн рублей.





В 2020 году планируется направить более 1 млн рублей на профилактику правонарушений. Большая часть этих средств пойдет на обслуживание установленных видеокамер, кроме того, 150 тысяч рублей будет направлено на поощрение народных дружинников, которые обеспечивают общественную безопасность во время всех крупных городских мероприятий. Еще 220 тысяч рублей предусмотрено на профилактику терроризма и экстремистской деятельности.