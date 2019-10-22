Власти Томска планируют отремонтировать лицей № 8 к следующему учебному году

Лицей № 8, закрытый в конце августа, планируют отремонтировать к следующему учебному году. Это сообщила заместитель начальника департамента по развитию инфраструктуры образования Виктория Скатова на совещании в ОНФ.

«Город обещает, что будут выделены деньги. Бюджет сейчас формируется, мы следим, чтобы они предусмотрели нужную сумму. При хорошем раскладе, к следующему году она будет отремонтирована», — сказала Скатова.







Приставы опечатали здание лицея № 8 29 августа. Поводом послужил иск прокуратуры. Ведомство посчитало небезопасным дальнейшую эксплуатацию здания.





«Установлено, что конструкции стен, перегородок, пола, перекрытий и фундаментов имеют серьезные отклонения от режима нормальной эксплуатации. В частности, разрушается карнизная часть каменной кладки стен вследствие замачивания; железобетонный пол в коридоре первого этажа основного здания выполнен непосредственно по грунту; в трубах инженерных сетей развиваются процессы коррозии, что в любой момент может привести к разрыву труб», — говорилось в сообщении ведомства.







Первые классы направили в гимназию № 6, выпускников — в Гуманитарный лицей. Остальные классы распределили между школами № 12 и «Перспектива».





Губернатор Сергей Жвачкин поручил ТГАСУ за месяц обследовать здание. Мэрия отмечала, что первоначальное обследование не выявило серьезных нарушений. В администрации Томска планировали провести инструментальное обследование здания, к ноябрю получить его результаты, чтобы определить, какие именно работы будет необходимо провести и сколько денег на это потребуется.





Здание лицея построено в 1936 году. Последний раз капитальный ремонт проводился в 1990-х годах.

