Власти Томска объяснили, почему сложно организовать раздельный сбор мусора

Мэр Томска Иван Кляйн объяснил, почему в городе массово не доступен раздельный сбор мусора. По его словам, система переработки мусорных отходов должна заработать до 2024 года.

«Томичи спрашивают: будет ли когда-то раздельный сбор мусора, как в больших цивилизованных городах и странах. Когда пластик и стекло отдельно. Мы на таком сейчас низком уровне находимся, когда все уже разделяют и заботятся об экологии. Москва, например. Почему мы не можем на Москву равняться? Это отдельное государство?», — спросила Елизавета Барабина.

При этом, он подчеркнул, что прежде нужно понять, а какой способ утилизации можно выбрать.

«Определенные шаги мы сделали. Есть площадки с нормальным раздельным сбором мусора. В Кировском и Советском районе стоят желтые сетки, в которых до сих пор люди оставляют мусор. С приходом реформы мы их не убирали никуда», — отметил мэр города.

«Инвестор должен построить мусоросортировочный завод. Какой он будет? Сортировочный или сжигающий? В Москве сразу определили, дали деньги и строительство началось. У нас пока денег нет. Мы только ведем переговоры с инвесторами. У нас были разные инвесторы, в том числе зарубежный какой-то, не помню сейчас его фамилию. Предлагал: «Давайте мне весь мусорный поток, а я из него буду делать дизель». Может и такое быть. Если определимся на уровне области, какой это инвестор будет и какой (мусоросортировочный) завод, вот тогда примется второе решение – или раздельный сбор, или вместе. Идеальная ситуация, по-моему, это раздельный мусор», – объяснил Иван Кляйн.





При этом, он отметил, что внедрение раздельного мусора неизбежно повлечет увеличение тарифа.





«Это значит, что на одну площадку будут ездить две машины. Сначала одна заходит, забирает один тип мусора, потом другая. Дополнительные расходы, которые должны оплачиваться», — говорит Иван Кляйн.





Директор «АБФ-Логистик» Николай Чаринцев подчеркнул, что раздельный сбор мусора действительно нужно организовывать тогда, когда есть система переработки отходов.





«Есть два типа экономики, — объясняет Чаринцев. — Одна экономика — полигонного типа, когда отходы везутся с площадки на полигон. Есть экономика замкнутого типа, ее мы реализуем в Северске. Эта экономика исходит от того, что из каждого отхода, который можно утилизировать или переработать, будет создан вторичный ресурс».





В Северске, где мусорная реформа реализуется в полном объеме, у компании «АБФ-Логистик» работает сортировочный цех . До начала реформы мусор в этот цех частично привозился и из Томска. При этом, как ранее отмечал Чаринцев, перевозка мусора в другие города съедает большую долю предпринимательской выручки и отражается на тарифе для населения. Чтобы снизить издержки, нужно заниматься переработкой на месте.





По данным Гринпис, только 14% жителей Томска доступна раздельная сдача мусора. Сейчас томичи могут сдавать уже рассортированный мусор в компанию «Чистый мир». Организация занимается переработкой мусора в полезный материал для производства новых вещей.