Власти Томска хотят взыскать с Сибмоста 220 млн неустойки за срыв сроков строительства Пушкинской развязки

Администрация Томска подала в Арбитражный суд Томской области заявление о взыскании с АО «Сибмост» более 218 млн рублей неустойки за срыв сроков при строительстве в 2011-2012 годах Пушкинской развязки.

Стоимость контракта на строительство развязки составляла 2,818 млрд рублей. Таким образом, пеня составляет 10% от стоимости контракта.





Ранее мэрия Томска через суд потребовала от ОАО «Сибмост» 55 млн рублей за неправомерное использование бюджета при строительстве пушкинской развязки. Позднее Счетная палата уточнила сумму ущерба и снизила до 37,6 млн рублей. Суд признал правоту администрации города.





Мэрия подавала несколько исков к компании «Сибмост» в арбитражный суд с требованием вернуть деньги за строительство пешеходных переходов на улице Пушкина и Комсомольском проспекте. По мнению мэрии, выделенные на строительство переходов деньги были использованы нецелевым образом, поэтому «Сибмост» должен был либо вернуть деньги, либо скорректировать проект. В компании, в свою очередь подчеркивали, что строительство пушкинской развязки велось на основе контракта, заключенного в декабре 2010 года между администрацией Томска и ОАО «Сибмост». А решение о замене семи подземных пешеходных переходов на четыре надземных и два подземных было принято коллегиально на выездном совещании.



Администрация Томска подчеркивала, что заинтересована в полном восстановлении переходов и готова пойти на мировое соглашение с «Сибмостом». В феврале 2017 года арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Томска о взыскании с «Сибмоста» излишне выплаченных средств по муниципальному контракту в размере 155,5 миллиона рублей. Компания данное решение обжаловала, однако Верховный суд РФ оставил его в силе.





Сейчас мэрия надеется на мировое соглашение. Если этого не произойдет, надземные переходы, вероятнее всего, будут снесены как самовольные постройки.