Власти Томска хотят взыскать с Сибмоста 220 млн неустойки за срыв сроков строительства Пушкинской развязки
Администрация Томска подала в Арбитражный суд Томской области заявление о взыскании с АО «Сибмост» более 218 млн рублей неустойки за срыв сроков при строительстве в 2011-2012 годах Пушкинской развязки.
Стоимость контракта на строительство развязки составляла 2,818 млрд рублей. Таким образом, пеня составляет 10% от стоимости контракта.
Ранее мэрия Томска через суд потребовала от ОАО «Сибмост» 55 млн рублей за неправомерное использование бюджета при строительстве пушкинской развязки. Позднее Счетная палата уточнила сумму ущерба и снизила до 37,6 млн рублей. Суд признал правоту администрации города.
Мэрия подавала несколько исков к компании «Сибмост» в арбитражный суд с требованием вернуть деньги за строительство пешеходных переходов на улице Пушкина и Комсомольском проспекте. По мнению мэрии, выделенные на строительство переходов деньги были использованы нецелевым образом, поэтому «Сибмост» должен был либо вернуть деньги, либо скорректировать проект. В компании, в свою очередь подчеркивали, что строительство пушкинской развязки велось на основе контракта, заключенного в декабре 2010 года между администрацией Томска и ОАО «Сибмост». А решение о замене семи подземных пешеходных переходов на четыре надземных и два подземных было принято коллегиально на выездном совещании.
Администрация Томска подчеркивала, что заинтересована в полном восстановлении переходов и готова пойти на мировое соглашение с «Сибмостом». В феврале 2017 года арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Томска о взыскании с «Сибмоста» излишне выплаченных средств по муниципальному контракту в размере 155,5 миллиона рублей. Компания данное решение обжаловала, однако Верховный суд РФ оставил его в силе.
Сейчас мэрия надеется на мировое соглашение. Если этого не произойдет, надземные переходы, вероятнее всего, будут снесены как самовольные постройки.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?