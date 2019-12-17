Власти Томска хотят разрешить торговлю в Лагерном саду

Администрация Томска выступила за установку военной техники, стационарных туалетов и торговых точек в Лагерном саду. Депутаты городской Думы установку техники и туалетов одобрили, а вопрос с продажей еды и напитков в Лагерном саду вызвал споры.

Вопрос об изменении статуса Лагерного сада рассматривался на комитете по градостроительству, землепользованию и архитектуре в городской Думе. Ранее в мэрию города обратился военный комиссар Алексей Трусов, который предложил создать парк военной техники «Патриот».





«По поручению мэра Томска предлагается разрешить в Лагерном саду размещение экспонатов военной, специальной техники и других материальных средств, выслуживших установленные сроки. Кроме того, предлагаем разрешить размещение элементов благоустройства — наземных туалетных кабин и торговых объектов», — сказал начальник департамента архитектуры Алексей Макаров.





Возможная торговля в Лагерном саду вызвала большие споры.





«Я против размещения торговых объектов в Лагерном саду, — подчеркнул депутат Виктор Носов. — Один раз была попытка, если помните, разместить там торговые объекты. Мы выступили против, и томичи нас поддержали. Мне кажется, что рядом с Вечным огнем и стелами, где написаны имена погибших, не должно быть никаких продаж шаурмы, попкорна, пива. Лагерный сад не очень большой. Кто захотел что-то купить, то может это сделать на Нахимова и Ленина».





Алексей Макаров отметил, что территория Лагерного сада достаточно большая.





«Естественно, никакие алкогольные напитки продаваться не будут. Естественно, торговля будет вестись не у стел. Мы считаем, что в продаже чая и кофе не будет ничего страшного. Ведь правильно, если в холодные дни будет возможность купить стакан горячего чая или кофе и посидеть в Лагерном саду, погулять там. Культура томичей все-таки несколько возросла. Отношение меняется», — подчеркнул Макаров.





При этом мэрия не предоставила депутатам схему, на которой было бы видно, где именно предполагается размещение торговых объектов. В итоге депутаты согласовали установку туалетов и техники, а к вопросу размещения торговых объектов решили вернуться в январе.